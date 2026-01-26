El flanco que se abrió por designación de Steinert en Seguridad y las críticas del oficialismo por conversaciones previas entre Kast y ex fiscal

Tras los dichos de Sedini sobre Steinert, desde el oficialismo pidieron aclarar cuándo comenzaron los contactos para nombrar a la ex fiscal como ministra. Por su parte, Ramírez (UDI) tildó las críticas como “débiles” y “absurdas”.

Las declaraciones de la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, sobre la designación de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad abrió un nuevo flanco, donde personeros del oficialismo han cuestionado las presuntas conversaciones que habría tenido José Antonio Kast con la ex persecutora cuando aún trabajaba en la Fiscalía Regional de Tarapacá.

Dichas críticas emergieron luego de que Sedini afirmara a La Tercera que “Kast lleva meses, sino años trabajando (…) La ministra de Seguridad no fue una improvisación, era una conversación que ya llevaba un buen tiempo”.

De acuerdo a la explicación de la próxima ministra de la Segegob, las conversaciones se llevaron a cabo para ver si la fiscal iba a asumir el cargo. “No es que haya habido una agenda doble. Implica que la ministra tenía que tomar una decisión de ver cuál iba a ser su siguiente desafío“, comentó.

Las cuestionamientos del oficialismo por conversaciones previas de Kast con Steinert

Frente a esto, desde el oficialismo han reaccionado de manera crítica. En este marco, la ex ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), aseveró en Radio Infinita que los dichos de Sedini respecto al nombramiento de Steinert “abrieron un nuevo flanco”.

Lo anterior, debido a que “al decir que esto llevaba tiempo, se abrió la posibilidad de que llevara incluso desde la época en que José Antonio Kast era todavía candidato y no un presidente electo. Y creo que eso ya entraría en un terreno distinto”.

Esto, “porque implica a una fiscal activa relacionándose con una postura particular, no con un presidente que eligieron los chilenos, sino con un candidato de varios que estaban circulando en ese momento”.

En este sentido, instó al gobierno entrante a “aclarar estos dichos, porque esto es un error no forzado del que tienen que ahora hacerse cargo”.

Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri (PS), manifestó en su cuenta de X que “esto es extremadamente grave. La vocera del próximo gobierno, Mara Sedini, reconoce que llevaban mucho tiempo conversando con la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, cuando ella aún era fiscal en ejercicio”.

“¿Hablaron con otros fiscales? ¿Con quiénes? ¿Le comunicaron al fiscal nacional? Es indispensable transparentar todo. Ya vimos lo que ocurrió con el ex fiscal Guerra”, cuestionó, considerando que la Fiscalía “investiga a personas cercanas al presidente Kast, como el diputado Cristian Araya en el caso Muñeca Bielorrusa o el diputado Mauricio Ojeda en el caso Fundaciones”.

El diputado Jaime Araya (PPD) también se refirió a esta situación y expresó que “si largo tiempo incluye conversaciones con el entonces candidato, entramos en un problema mayor”. En esa línea, afirmó que de no aclararse, “van a generar la primera crisis institucional“.

Ramírez desdramatiza críticas oficialistas por nombramiento de Steinert

Ante esto, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, tildó las críticas como “débiles y absurdas”.

En conversación con Radio Pauta, el parlamentario comenzó diciendo que “es evidente que para que ella llegue a ser ministra, tiene que haber conversado con el Presidente Kast. Eso es obvio, esto no fue telepáticamente, esto fue una conversación”.

A su juicio, “eso no tiene nada de raro, y yo no veo donde pueda haber un conflicto allí”. En este marco, comentó que “si es que en la izquierda se están pasando el rollo de que vienen hablando hace dos años, y que Kast viene haciendo cosas impropias, que está tratando de influir en la Fiscalía, eso es totalmente absurdo, y no hay ningún elemento que a estas personas les permita afirmar eso. Nada“.

“Aquí se trata de torcer un poquito la frase de Mara Sedini, para tratar de hacer parecer como si el presidente Kast hubiera tenido una conversación impropia. ¿De dónde sacan eso? Entonces, la verdad, yo creo que esa es una crítica mañosa, y ya estamos empezando a ver si aquí se trata de criticar por criticar”, sentenció el timonel gremialista.