Los efectos tras la complicación de Kast en su gira internacional: fecha de nombramiento de subsecretarios queda en suspenso

Los inconvenientes que ha sufrido el presidente electo en su gira por Centroamérica podría generar varios cambios en su agenda.

El presidente electo, José Antonio Kast, se encuentra realizando una gira por Centroamérica, donde sufrió un inconveniente que generó cambios en su agenda, lo cual también podría desencadenar en un retraso en el anuncio de los subsecretarios, quienes integrarán la segunda línea del futuro Gobierno.

Durante esta jornada, el próximo mandatario debía aterrizar en El Salvador para sostener una reunión con el presidente de ese país, Nayib Bukele. Sin embargo, las condiciones climáticas obligaron a suspender el vuelo hacia ese destino.

Dicho imprevisto modificó los tiempos de la agenda de José Antonio Kast. No obstante, desde su equipo sostuvieron que esperan materializar el encuentro con Bukele, al igual que la visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y su viaje a Panamá para ser parte del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe.

Nominación de subsecretarios queda en suspenso tras complicaciones de Kast en su gira internacional

Debido a que no existe claridad sobre las fechas, se ha puesto en duda si se realizará el anuncio de quiénes serán los 40 subsecretarios que estarán en su Gobierno, el cual está programado para el viernes 30 de enero.

Bajo este contexto, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, expuso que “ha existido contingencia en el viaje por problemas técnicos. Por lo tanto, todo el calendario que tenía proyectado el presidente se está reconversando, se está revaluando para ver si se pueden cumplir con las proyecciones de inicio del viaje en cuanto a sus actividades de regreso a Chile, así que oportunamente se comunicará esa reconfiguración si existe“.

Sobre si se modificará la fecha de la nominación de los subsecretarios, Alvarado reiteró: “Les acabo de señalar que las contingencias operativas propias del viaje pueden sufrir alguna alteración en el regreso del presidente”.

Considerando lo anterior, expresó que “todo el calendario que él tenía prefijado se está reevaluando en función de esas circunstancias”.