La actividad se enmarca en la gira internacional del presidente electo por Centroamérica y el Caribe, cuyo objetivo es conocer experiencias en materia de seguridad y fortalecer relaciones diplomáticas.

En medio de su gira por Centroamérica y el Caribe, el presidente electo José Antonio Kast tenía previsto viajar durante la madrugada de este lunes a El Salvador, donde se reuniría con el mandatario Nayib Bukele y visitaría la megacárcel CECOT.

Sin embargo, el vuelo del mandatario electo fue cancelado en las últimas horas debido a las condiciones climáticas.

De acuerdo con el itinerario original, tras sostener el domingo una reunión en República Dominicana con el presidente Luis Abinader, Kast debía despegar cerca de las 5:15 horas de este lunes rumbo a El Salvador, en un vuelo que contemplaba una escala en Miami, Estados Unidos.

Cancelan vuelo de José Antonio Kast a El Salvador: qué pasará con la reunión con Bukele

Posteriormente, el presidente electo continuaría su viaje hacia Panamá, donde participaría en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

Sin embargo, las intensas tormentas registradas en Estados Unidos impidieron que la tripulación pudiera llegar a Miami, lo que derivó en la cancelación del vuelo.

La salida fue reprogramada para el próximo 30 de enero, aunque por ahora se desconoce el nuevo itinerario del mandatario electo.

Durante esta gira, Kast se encuentra acompañado por su esposa, María Pía Adriasola, además de quienes asumirán como ministros de Seguridad, Trinidad Steinert, y de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.