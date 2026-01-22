Quiénes son los subsecretarios que arribarán al Gobierno de José Antonio Kast

Kast y su equipo comienzan a definir los nombres que conformarán la segunda línea del Gobierno, donde destacan figuras como Máximo Pavez y Luis Silva, quienes asumirían en Interior y Justicia, respectivamente.

Tras la presentación de su gabinete ministerial, José Antonio Kast y su equipo comenzaron a elaborar el esquema de la denominada segunda línea de su administración, que tiene relación con los subsecretarios que trabajarán en conjunto con los 24 ministros.

Considerando que el gabinete quedó conformado en su mayoría por figuras independientes y de perfil técnico, el presidente electo buscaría equilibrar el peso político con las subsecretarías, dando más representatividad a los partidos.

En este marco, Kast fijó como fecha el 30 de enero para dar a conocer a los 40 subsecretarios que cumplirán funciones en los 25 ministerios.

Las figuras que se perfilan para ser subsecretarios en el Gobierno de Kast

Si bien podrían haber cambios de último minuto, como lo fue con la caída de Santiago Montt en el Ministerio de Minería, habrían varios nombres que estarían confirmados para asumir en la segunda línea del mandatario electo.

De acuerdo a La Tercera, el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), trabajaría con Sebastián Figueroa (Republicano), quien arribaría a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), mientras que Máximo Pavez (UDI) sería subsecretario del Interior.

En la Segpres, estaría la cientista política Constanza Castillo (RN), mientras que en la Segegob arribará José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Pública.

En el caso del Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz tendrá al director ejecutivo de la Fundación Piensa, Juan Pablo Rodríguez, como subsecretario de la cartera.

Respecto a Justicia, el ex consejero constitucional Luis Silva (Republicano) asumiría como subsecretario de la cartera.

En Relaciones Exteriores, la gerente general de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham), Paula Estévez, sería la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei). Junto a ella, el diplomático Raúl Sanhueza asumirá como subsecretario de Relaciones Exteriores.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, trabajaría junto a Gustavo Rosende (Trabajo) y Elisa Cabezón (Previsión Social). Ambos trabajaron en el segundo Gobierno de Piñera.

En Defensa, Alberto Soto llegaría a la subsecretaría, quien es vicealmirante en retiro y ex candidato al Senado.