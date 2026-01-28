“Actitud mezquina” y “señal confusa”: la arremetida del Gobierno contra la oposición por fallido avance de sala cuna universal

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, apuntó duramente contra la UDI y acusó a Kast de entregar una señal confusa. La ministra Lobos también se sumó a las críticas por el freno en el avance de la iniciativa.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, arremetió duramente contra la UDI por frenar el proyecto de la sala cuna universal en el Congreso, y junto con ello, apuntó a una “señal confusa” del presidente electo, José Antonio Kast.

Lo anterior, luego de que no se convocara a la Comisión de Educación del Senado para que se materializara el avance del trámite del proyecto.

“Lamentamos profundamente la actitud irresponsable particularmente de la UDI por frenar esta conversación. Nosotros hemos venido itinerando en un diálogo permanente entre organizaciones de la sociedad civil y también el mundo político y parlamentario para poder encontrar un acuerdo que permita sacar adelante esta demanda por años esperada de la sociedad civil y particularmente las mujeres. Entonces, lamentamos profundamente esto”, comenzó diciendo la ministra Vallejo en conversación con Radio Duna.

A lo que añadió: “Es una actitud muy mezquina, la verdad porque el diálogo ha sido permanente, no solamente permanente sino que muy flexible”.

En este marco, la secretaria de Estado apuntó contra Kast por entregar una “señal confusa”, a raíz de las conversaciones que sostuvo con el presidente Boric sobre la iniciativa.

“Tuvimos una señal media confusa, la primera señal del presidente electo, de que como que parece que había dado, había puesto como trabas al avance de este proyecto, luego de una conversación del Presidente electo con el Presidente Boric. Eso como que habilitó nuevamente una conversación, pero de repente el día de ayer esto cambió“, manifestó.

Ministra Lobos se sumó a las críticas por el freno al avance del proyecto de sala cuna universal

Por su parte, la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, también tuvo palabras para este proyecto y los otros que quedaron pendientes para marzo.

En este sentido, lamentó que no se haya avanzado en la sala cuna universal a pesar de que cuentan con acuerdos avanzados.

“Lamentamos muchísimo que a pesar de los esfuerzos y que estábamos muy cerca, que había un consenso técnico y un consenso bastante amplio político -también con las fuerzas de la oposición- finalmente esto no se haya podido cristalizar en que hayamos podido ver el proyecto en la Comisión de Educación”, expresó en conversación con Radio ADN.

En esa línea, recalcó que “es un debate que llevamos más de veinte años”, añadiendo que “nosotros hicimos una indicación sustitutiva al año 2024 al proyecto del Presidente Piñera, recogiendo que esto es una preocupación no de este gobierno, porque es una preocupación de las mujeres de Chile“.

“Esperamos que este receso estival permita retomar las conversaciones. Este es el punto en que estábamos, como digo, ya muy cerca y que hubiera la voluntad política de todos los sectores”, expuso.

“Sin duda el no haberlo podido hacer esta semana como teníamos previsto hace que eso sea más difícil, pero desde luego seguiremos haciendo los esfuerzos hasta el último día para poder concretarlo, porque nos parece que es un proyecto muy emblemático importante para Chile”, cerró la ministra.