Proyectos emblema de Boric se quedan sin margen: de los 44 días que faltan para el cambio de mando, solo habrá trabajo legislativo en siete

Ya es un hecho que iniciativas como el FES o la ley de eutanasia no alcanzarán a votarse en la actual administración.

44 días restan para que el presidente Gabriel Boric entregue la banda presidencial a José Antonio Kast. En ese periodo, la actual administración debe bregar en el Congreso para sacar adelante su agenda legislativa; FES, reforma al sistema de nombramientos, reforma política, Sala Cuna Universal, nuevo sistema de Inteligencia, aborto y eutanasia son algunas de los proyectos presentados por el Ejecutivo y que aún tienen pendiente su tramitación en el Parlamento.

El problema para el Gobierno es que, de esos 44 días, los legisladores sólo estarán disponibles para discutir y votar proyectos pendientes en apenas siete.

Como todos los años, febrero es mes de receso legislativo por lo que ni la Cámara de Diputados ni el Senado celebrarán sesiones en las próximas cuatro semanas.

Sumado a eso, el Senado —por acuerdo de los comités— decidió adelantar las sesiones de Sala esta semana, por lo que el Congreso funcionará hasta el miércoles. Así las cosas, las fechas disponibles que le quedan al Ejecutivo para impulsar sus proyectos son este 26, 27 y 28 de enero, y al regreso del receso el marzo el 2, 3, 4 y 5 de marzo. Esto último, dependiendo de la agenda que acuerde cada corporación legislativa.

Por descontados se dan el 9 y 10 de marzo por ser los días previos al cambio de mando y la instalación de los nuevos parlamentarios.

Proyectos del Gobierno sin margen

Con ese panorama a la vista, el Gobierno de Boric ya determinó a qué proyectos se les dará prioridad y cuáles deberán ser desechados o, a lo menos, traspasados a la voluntad de la futura administración de Kast.

En concreto: el FES, la reforma al sistema de nombramientos, el proyecto de aborto y el de eutanasia no alcanzarán a discutirse en lo que queda de la administración Boric.

Si bien el aborto se daba por descontado que no tenía el piso suficiente para ser aprobado, en sectores del oficialismo resienten que ni siquiera se haya abierto la discusión legislativa, algo a lo que se comprometió el Gobierno. Con la iniciativa de eutanasia, en cambio, el Ejecutivo no logró doblarle la mano a la oposición en el Senado, sector que se negó a votar el proyecto en sala.

El proyecto que generaba más expectativas y que no logrará ver la luz en este Gobierno es el que termina con el actual sistema de financiamiento de la educación superior, denominado como FES. A pesar de que la inactiva pasó el primer trámite legislativo en la Cámara, en la comisión de Educación del Senado perdió peso ante los cuestionamientos por su financiamiento y otros aspectos técnicos.

“Sigue pendiente el proyecto del FES, el sistema de nombramiento y, por cierto, el de eutanasia que era de interés de Gobierno. Claramente (esos proyectos) no tienen ninguna posibilidad de avanzar de aquí al fin del mandato del presidente Boric. Ya estamos prácticamente en receso parlamentario y las dos semanas de marzo son , absolutamente administrativas para la creación de las comisiones y los traspasos”, admite el senador Iván Flores (DC) al ser consultado por EL DÍNAMO.

Y añade: “El Gobierno quedó hasta aquí con los trámites legislativos, no supieron poner las urgencias y la gestión a esas urgencias como correspondía. Por lo tanto, creo que no va a haber más avance, pese al empeño que le pusimos nosotros desde las comisiones”.

El senador Gastón Saavedra (PS) también hace hincapié en que “los espacios que quedan son ya los mínimos” y apunta a que “quedan dos sesiones acá en el Senado y ya están privilegiados los proyectos que se van a ver”.

En ese sentido, descarta que los proyectos emblemas como el FES o la eutanasia sean revisados por la Cámara Alta: “Uno de los proyectos es el de inteligencia, otro es el de incendios, y además el de titularidad docente y el de Gendarmería”.