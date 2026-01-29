Eduardo Frei sorprende y acompaña a José Antonio Kast en reunión con empresarios en Panamá

El acercamiento entre Kast y Frei suma un nuevo antecedente en Panamá mientras la DC atraviesa una crisis financiera que atraviesa.

El presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo este jueves una reunión con empresarios de la Cámara de Comercio de Panamá, la cual tuvo una sorpresiva presencia: la del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. El histórico político coincidió con Kast en el marco de su segundo día de actividades oficiales en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por la CAF.

Frei se sentó junto a Kast en la mesa de trabajo, a la que también asistieron los futuros ministros Jorge Quiroz (Hacienda), Francisco Pérez (Relaciones Exteriores), Trinidad Steinert (Seguridad) y Ximena Rincón (Energía). La invitación al ex mandatario aparece como una nueva señal de acercamiento tras los dos encuentros que sostuvieron a finales de 2025: el primero durante la candidatura de Kast y el segundo luego de haberse convertido en presidente electo.

En su primera cumbre, Frei había señalado que “coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país”, respaldo que derivó en que la Democracia Cristiana lo pasara al Tribunal Supremo y suspendiera su militancia. El episodio volvió a cobrar relevancia esta semana, luego de que Frei participara en un foro junto a otros ex presidentes de la región, como Iván Duque, de Colombia, y Laura Chinchilla, de Costa Rica.

“La gente se cansó de los gobiernos inútiles que no resuelven los problemas de los ciudadanos ni hacen nada. Lo que pasó es que los últimos seis presidentes que se han elegido en la Latinoamérica son de la derecha y los que vienen también va a pasar lo mismo. Por el fracaso rotundo de gobiernos que no son capaces de resolver problemas de ciudadanos”, afirmó durante su participación.

Seguridad y crecimiento, las temáticas abordadas por Frei mientras acompañaba a Kast en Panamá

Frei abordó además los desafíos en materia de seguridad y crecimiento, dos de los ejes centrales del denominado “gobierno de emergencia” anunciado por Kast.

El presidente electo ha planteado que respaldará la labor internacional de Frei, en contraste con la administración Boric, que puso fin a su rol como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para el Asia-Pacífico, cargo que desempeñó entre 2014 y abril de 2022.

A través de su cuenta de X, Kast valoró la reunión, al tratarse de una instancia donde pudo conversar sobre “oportunidades comerciales entre nuestros países hacia el futuro“, además de agradecer “que nos haya acompañado el ex presidente Eduardo Frei”.

Mientras en el futuro gobierno existe consenso en reactivar el papel de Frei en el ámbito Asia-Pacífico, la situación interna de la DC permanece estancada. Tras la derrota de Jeannette Jara y la renuncia de la directiva encabezada por Francisco Huenchumilla, la colectividad enfrenta un severo déficit financiero que la mantiene al borde de la disolución.