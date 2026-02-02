Presidente Boric anuncia candidatura de Michelle Bachelet a la ONU con apoyo de Brasil y México

El anuncio se realizó desde La Moneda, con la presencia de la ex mandataria, el canciller Alberto van Klaveren y los embajadores de Brasil, Paulo Pacheco, y México, Laura Moreno, países que respaldan la postulación.

El Presidente, Gabriel Boric, oficializó este lunes 2 de febrero la inscripción de la ex Mandataria, Michelle Bachelet, como candidata a la Secretaría General de la ONU, cumpliendo con el compromiso previamente anunciado.

Boric anuncia candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

Boric señaló que la candidatura se formalizará hoy en Nueva York: “Desde Santiago de Chile, anunciamos a nuestra ciudadanía y al mundo que hoy oficializaremos en la ciudad de Nueva York la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet Jeria a la Secretaría General de las Naciones Unidas”.

El mandatario agregó que la postulación se presentará junto con Brasil y México, los dos países más poblados de América Latina, y resaltó las credenciales de Bachelet para asumir este nuevo desafío internacional.

“En esta nominación (a la ONU), como pueden ver, no estamos solos. La candidatura de la (ex) Presidenta Bachelet, que inscribiremos, que más bien ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México. Los dos países más poblados de América Latina”, comenzó diciendo el Jefe de Estado.

“Agradezco, por cierto, el apoyo, la convicción, el coraje, del Presidente Lula da Silva y la Presidenta Claudia Sheinbaum, con quienes estuve conversando durante estos meses por el apoyo que hoy le brindan a nuestra querida ex presidenta”, añadió.