“No me extraña”: presidente Boric responde a las críticas por candidatura de Bachelet a la ONU

El presidente Gabriel Boric defendió la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, manifestando que “estamos muy conformes con la recepción que ha tenido la comunidad internacional”.

Tras su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), el presidente Gabriel Boric se refirió a las críticas que ha recibido por parte de la oposición a raíz de la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General del organismo.

El mandatario partió señalando que “me quedo con la buena recepción que tuvo esto en parlamentarios como el presidente del Senado, que es de oposición, Manuel José Ossandón, quien ha señalado que es un orgullo y que esto tiene que ser tener un respaldo transversal. En Matías Walker, también parlamentario hoy día de oposición, quien ha entendido y así nos lo ha manifestado que esta es una postura de Estado”.

Considerando lo anterior, minimizó las críticas de Kast, quien lo cuestionó por no haber consultado la decisión con la totalidad de la oposición.

“No me extraña que de parte de José Antonio Kast o algunos otros que se pueda plantear esto desde una manera crítica. Pero yo estoy orgulloso de Chile. Estoy orgulloso de que estemos presentando como una política de Estado a Michelle Bachelet para que sea la primera secretaria general de las Naciones Unidas en sus 80 años de existencia”, expresó el presidente Boric.

Siguiendo en esa línea, recalcó que “no me cabe ninguna duda que la mayoría de los chilenos también están orgullosos de eso. Así que yo espero que nos unamos detrás de esta candidatura. Los plazos respecto a las candidaturas del secretario general no los invento yo. Eso es ignorancia o mala fe. Los plazos están corriendo, hay todo un sistema que funciona independiente de la voluntad de los presidentes”.

“Con la presidenta Bachelet, lo conversamos, por cierto, mucho antes y estamos muy conformes con la recepción que ha tenido la comunidad internacional. Y también en la mayor parte de Chile que ve esto con la generosidad que corresponde”, cerró el presidente Boric.