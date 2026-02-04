Acusa “invitación a dejar de gobernar”: la dura respuesta de Vallejo a críticas por “amarre” en candidatura de Bachelet a la ONU

La vocera de Gobierno respondió a los cuestionamientos de Squella sobre la candidatura de Bachelet y emplazó a Kast por el suspenso que ha mantenido en relación a si apoyará o no la nominación.

En medio de los cruces con la futura administración de José Antonio Kast por la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la decisión del presidente Gabriel Boric y endureció el tono en contra de las críticas por la nominación.

En conversación con Radio Infinita, la titular de la Segegob respaldó los dichos del mandatario en respuesta a los cuestionamientos del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien tildó la situación como “el peor amarre de este Gobierno”.

“Yo comparto lo que dice el presidente, me parece frívolo leer todo en clave nacional cuando se trata de una candidatura de envergadura y alcance internacional y que nos debería llenar de orgullo, porque es una chilena mujer que está siendo presentada por tres países de América Latina, dos de ellos los más grandes de América Latina. Llevarlo a la pelea como chica nacional es frívolo”, comenzó diciendo.

Siguiendo en esa línea, señaló que los dirigentes de la administración entrante buscan anular la actual gestión. “Esta cuestión del amarre creo que se enmarca en un relato más allá de la candidatura a Michelle Bachelet. Creo que hay una intención de una parte de la actual oposición de hacer que todo el trabajo que está haciendo el gobierno, que es gobernar, parezca ser un amarre. Es casi una invitación a que se deje de gobernar, porque si no todo te lo voy a acusar de amarre”, expresó.

En este sentido, manifestó: “Deja de legislar porque se lee como amarre, deja de presentar una candidatura a las Naciones Unidas porque es un amarre, o sea, ¿qué pretenden? ¿que el gobierno deje de hacer lo que tiene que hacer? Si el gobierno actualmente es el gobierno del presidente Boric, y es el presidente Boric el que gobierna hasta el 11 de marzo”.

Bachelet a la ONU: El emplazamiento de la ministra Vallejo a Kast y la respuesta a la presión de la UDI

Posteriormente, la ministra Vallejo emplazó directamente a Kast por el suspenso que ha mantenido sobre si va a apoyar o no la candidatura de Bachelet a la ONU.

“El presidente electo tuvo una reunión con Michelle Bachelet. Yo no puedo decir si abordaron o no este tema, pero me imagino que probablemente sí. Ahí uno hubiera esperado que quizás hubiera sido más manifiesta su posición. No lo fue“, sostuvo.

Por otro lado, abordó las presiones de la UDI al Gobierno para transparentar qué otros países, además de Brasil y México, respaldarán la nominación de la ex presidenta.

“Sería muy poco prudente de mi parte anunciar que otros países están pensando en respaldar, porque le corresponde a esos países señalarlo. No puedo yo, como vocera de gobierno de Chile, decir ‘mira, tal otro país está pensando en esto’, porque no corresponde, sería muy poco prudente”, expuso la ministra.

En este marco, la titular de la Segegob mencionó que después de que Boric anunciara la idea de postular a Bachelet a la ONU, el canciller Alberto van Klaveren instruyó a todas las embajadas a iniciar contactos con otros países para impulsar la candidatura.

“Esto se ha trabajado a través de todas las embajadas de todos los países, que están en todos los países con representación en las Naciones Unidas, y por lo tanto, ha sido una candidatura que se abordó de manera seria, pensando y teniendo muy presente la envergadura del cargo del que estamos hablando. O sea, es el cargo más importante de un organismo multilateral en el mundo”, cerró la ministra Vallejo.