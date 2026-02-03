“Divide a los chilenos”: Squella endurece el tono con Boric e insiste que candidatura de Bachelet es un “amarre”

El senador electo cuestionó que el mandatario anunciara la postulación “comprometiendo recursos públicos y a 37 días de entregar el poder”.

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, respondió al mensaje que el presidente Gabriel Boric le dedicó en X luego de calificar de “amarre” la candidatura de Michelle Bachelet.

En su post, el mandatario sostuvo que los dichos del senador electo eran “una pequeñez y frivolidad tremenda” y que la postulación de la ex presidenta “nos enorgullece y pone en alto el nombre de Chile”.

Pero Squella no se quedó callado ante la réplica del jefe de Estado. En la misma red social insistió en su postura y endureció el tono al referirse, nuevamente, al tema.

“La pequeñez y frivolidad es haber sobrepuesto las opiniones personales por sobre los intereses de Chile, criticando y agrediendo una y otra vez a mandatarios de otras naciones que piensan distinto”, sostuvo el republicano, aludiendo a las palabras con las que Boric, anteriormente, se refirió, por ejemplo, a Donald Trump.

Con respecto a Michelle Bachelet, Arturo Squella le señaló al presidente Gabriel Boric que “presentar una candidatura que divide a los chilenos, con escasas probabilidades de éxito, comprometiendo recursos públicos y a 37 días de entregar el poder, simplemente es un amarre inaceptable“. Con ello, mantuvo los dichos expresados en entrevista con el diario La Segunda.