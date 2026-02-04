“Lo sacó su propia impudencia”: Oficialismo rechaza dichos de Etcheberry donde culpó al PC de su salida del SII

“Por todos lados está la mano del Partido Comunista”, argumentó Javier Etcheberry al abodar su salida desde el Servicio de Impuestos Internos.

Desde el oficialismo rechazaron este miércoles las declaraciones de Javier Etcheberry, el ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), quien responsabilizó al Partido Comunista de su salida luego de que el Ejecutivo le solicitó la renuncia tras conocerse que de´ía nueve años de contribuciones por una propiedad en Aculeo.

Al abordar el tema en el podcast Somos Rentable, Etcheberry aseguró que “me tendieron una trampa. Se pusieron de acuerdo los funcionarios, la candidata (Jeannette) Jara y la persona que yo había despedido en avaluaciones“.

“En vez de actualizarme el catastro como yo había pedido múltiples veces, salieron a la tele a decir que yo no había pagado contribuciones. Por todos lados está la mano del Partido Comunista“, argumentó al respecto.

En esa línea, sostuvo que “los funcionarios del SII son la mayoría del Partido Comunista. Jara fue muchos años del SII, dirigente de los funcionarios, y ahora era candidata del Partido Comunista. La funcionaria que estaba a cargo de avaluaciones que yo finalmente le pedí el cargo, entiendo que también es de esa tendencia. Hay muchas coincidencias”.

Al ahondar en la “trampa” del PC en su contra, el ex director del SII indicó: “¿Por qué el Partido Comunista me quería echar? ¿Por qué no le gustaba que yo peleara contra las mafias? No sé. Por qué no quería que los funcionarios salieran a fiscalizar, si antes no salían, estaban en la oficinas o en sus casas”.

Oficialismo rechaza dichos de Etcheberry sobre el PC y su salida

Este miércoles algunos parlamentarios del oficialismo rechazaron los dichos de Etcheberry sobre la supuesta responsabilidad del PC en su salida del SII.

Respecto de las palabras de Etcheberry, el senador democratacristiano Iván Flores manifestó que “honestamente creo que al ex director de Impuestos Internos no lo sacó el Partido Comunista“.

Luego planteó que en realidad “lo sacó su propia impudencia, su falta de consecuencia respecto de ser él el encargado de las recaudaciones, ser él el encargado de que no ocurran elusiones y evasiones, y él no pagaba sus impuestos“.

“Las noticias de prensa lo dejaron en vitrina al punto de que fue insostenible su permanencia en el cargo. Así que, que no venga con historias, que no acuse ni a moros ni a cristianos“, complementó.

En tanto, el diputado Daniel Manouchehri (PS) dijo que para él está más que claro que “Javier Etcheberry no salió por razones políticas”.

“Salió porque era impresentable que el director del SII adeudara nueve años de contribuciones. La ley se respeta. Y más aún cuando estás a cargo de hacerla cumplir”, concluyó.