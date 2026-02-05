Kast se cuadra con Squella y critica al Gobierno por candidatura de Bachelet: “No queremos que dejen amarrados los destinos del país”

Desde el partido Republicano acusaron un eventual “amarre” del Ejecutivo saliente, postura que fue respaldada por el presidente electo, quien evitó fijar una posición definitiva hasta asumir el cargo.

El mandatario electo, José Antonio Kast, se refirió desde Hungría a la nominación de la ex presidenta Michelle Bachelet como candidata a la secretaría general de las Naciones Unidas y señaló que espera que el gobierno del Presidente Gabriel Boric no deje compromisos que condicionen a la próxima administración.

La controversia surgió luego de que se confirmara la postulación de Bachelet al cargo internacional, decisión que fue duramente cuestionada por dirigentes del Partido Republicano. El presidente de la colectividad y senador electo, Arturo Squella, calificó la acción del Ejecutivo como un “amarre”, al realizarse a pocas semanas del cambio de mando.

En ese contexto, Squella reforzó sus críticas y afirmó que la nominación representa una “avivada” del gobierno saliente. Según indicó, resulta inapropiado presentar una candidatura de esta magnitud a solo 37 días del término del mandato. Además, sostuvo que el nombre de la ex mandataria genera división en el país y que implica un gasto que Chile no estaría en condiciones de asumir.

Posterior a ello, Kast respaldó las declaraciones del timonel de su partido mientras se encuentra de gira por Europa. “Comparto lo señalado por el presidente de mi partido”, expresó.

Asimismo, el presidente electo cuestionó el manejo de las relaciones internacionales del actual gobierno, señalando que, si bien se entiende la cercanía del Presidente Boric con países como Brasil y México, aquello dista de las expectativas que se tenían tanto en el ámbito interno como externo.

Kast enfatizó que su sector no está dispuesto a que la administración saliente condicione el futuro del país. “No queremos que un gobierno que termina deje amarrados los destinos de Chile bajo ningún aspecto”, afirmó.

No obstante, evitó pronunciarse directamente sobre la candidatura de Michelle Bachelet, señalando que su postura oficial será expresada una vez que asuma la Presidencia el próximo 11 de marzo.

“Respecto de la nominación a la ONU y de la expresidenta Michelle Bachelet, no me referiré al tema antes de asumir formalmente el cargo”, concluyó.