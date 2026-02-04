El incipiente tironeo en las derechas para influir en la agenda de gobierno de Kast

La nominación de Bachelet a la ONU, el recorte fiscal y su magnitud, junto a la promesa de volver a reformar el sistema de pensiones, son algunos de los temas que dividen a las derecha y que Kast como presidente deberá resolver.

Por estos días el presidente electo José Antonio Kast se mantiene en su gira por Europa que ha tenido como principales hitos su encuentro con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán; y el presidente de ese país, Tomás Sulyok; además de una cita agendada con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Esto, ad portas del anuncio de los subsecretarios y delegados presidenciales que está fijado para este viernes.

En territorio nacional dirigentes de la derecha ya adelantan lo que será la intensa agenda que depara al futuro gobierno a partir del 11 de marzo, contexto en el que ya se han visto las primeras grietas en el sector respecto a las decisiones que tomará Kast una vez entre a La Moneda.

Bachelet deja entre la espada y la pared a Kast

La disyuntiva sobre si apoyar o no la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU resultó en un flanco para el mandatario electo.

Si bien Kast ha reiterado que la decisión se tomará en marzo, algo que refrendó su canciller Francisco Pérez Mackenna, en la derecha ya ha comenzado el tironeo por tratar de influir en la postura que tomará.

Uno de los más activos ha sido el presidente del partido de Kast, el senador electo Arturo Squella.

“La candidatura de Michelle Bachelet nace muerta” y “es el amarre más grande del gobierno” fueron algunas de las frases del timonel republicano tras el anuncio.

La principal fuerza detractora, en todo caso, es el Partido Nacional Libertario (PNL). De hecho, al momento de negociar el fracasado ingreso al gobierno de Kast, Johannes Kaiser había planteado como una línea roja el apoyo a la dos veces Presidenta de la República.

En el partido aseguran que si Kast decidiera seguir adelante con la postulación, sería una “mala señal” para el país y podría tensionar las relaciones con los nacional libertarios en vistas a los acuerdos que buscará el Ejecutivo en el Congreso para sacar adelante la agenda.

Las presiones no han llegado sólo de los detractores a la postulación. El senador Felipe Kast (Evópoli), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló que a pesar de las diferencias políticas, el futuro mandatario debería respaldar la candidatura.

“Lo ha dicho el presidente electo que va a esperar a asumir para tomar una definición. Espero que sea apoyarla” aseguró el senador y sobrino del presidente electo.

Recorte fiscal

Otra de las materias centrales en la agenda de Kast y que ha levantado opiniones divergentes en los distintos dirigentes de derecha ha sido el recorte fiscal que debe emplear el gobierno. Sobre todo luego de que el Ministerio de Hacienda revelara que, por tercer año consecutivo, el déficit fiscal iba a ser más amplio de lo previsto.

Una de las primeras reacciones llegó precisamente del PNL. Kaiser además de cuestionar el manejo del gobierno, advirtió que la administración de Kast debería pensar en más allá de un recorte de US $6.000 millones, cifra que fue comprometida en campaña.

Incluso, el ex abanderado cuestionó que las fuerzas que respaldan al presidente electo aprobaran la ley de reajuste al sector público. Eso, ya que el proyecto en un inicio ingresó sin el financiamiento suficiente y se debieron reacomodar recursos para viabilizar el aumento salarial.

En Chile Vamos, en cambio, aún ven con cautela el recorte fiscal en la magnitud que ha comprometido Kast. Sobre todo, en consideración de los programas que podría afectar el reajuste, algo que fue extensamente debatido en la campaña presidencial.

Consultada por EL DÍNAMO, la diputada Marlenne Pérez (IND-UDI) sostuvo que el reajuste “debe estar en línea con la protección de programas sociales esenciales, que son vitales para garantizar el bienestar de la población más vulnerable”.

“Es responsabilidad de las autoridades actuales y futuras encontrar un equilibrio entre la estabilidad económica y la protección de los sectores más vulnerables”, agregó.

La soterrada preocupación por las pensiones

Una preocupación que ha pasado desapercibida hasta el momento es lo que sucederá con la Reforma de Pensiones que fue implementada durante 2025 y que fue suscrita ampliamente por Chile Vamos.

La promesa de campaña de Kast fue quitar el denominado “autopréstamo”. Sin embargo, hoy ese compromiso no tiene respaldo político ni económico.

Fuentes cercanas al equipo económico aseguran que la situación fiscal hace imposible reemplazar el mecanismo del préstamo por un fondo que provenga de impuestos generales o adquirir más deuda.

Asimismo, Chile Vamos quedó conforme con el acuerdo y advierten que no es algo que se pueda negociar fácilmente.

Sin embargo, nuevamente los nacional libertarios apuestan a tensionar —si es necesario— la relación con el fin de que se lleve a cabo la reforma comprometida por Kast.

“Vamos a recordar y cobrar la palabra del presidente”, señala una alta fuente del partido al ser consultado sobre la oposición de los libertarios respecto al esquema previsional vigente.