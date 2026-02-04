“Observamos el manejo que tuvieron”: cómo es el modelo fronterizo de Hungría que destacó Kast

Sobre la inmigración irregular, Kast dijo que “podemos aprender cómo regular situaciones que afectan la calidad de vida y los sistemas públicos”.

El presidente electo, José Antonio Kast, destacó este miércoles las ventajas del modelo fronterizo implementado por Hungría, tras las reuniones que mantuvo con el primer ministro y el presidente de ese país, Viktor Orbán y Tamás Sulyok, respectivamente.

En un encuentro con la prensa tras las citas, el líder republicano valoró los avances del país europeo en temas agrícolas, tecnológicos, de seguridad y salud, y resaltó que “también tenemos algún grado de intercambio académico”.

Luego, Kast abordó el modelo fronterizo de Hungría y manifestó que “en materia de seguridad, observamos el manejo que tuvieron respecto a la inmigración irregular“.

“En esto no se trata de replicar su modelo, sino de tomar ejemplos útiles para garantizar el Plan Escudo Fronterizo en Chile”, complementó el presidente electo.

Las ventajas del modelo fronterizo de Hungría que destacó Kast

Respecto de si concuerda con las medidas impulsadas por el primer ministro húngaro en materia migratoria, José Antonio Kast sostuvo que “lo que hemos señalado siempre es que cada país tiene su propia realidad. Creo que lo que ha hecho Hungría se ha anticipado a una situación que hoy día ven otros países de Europa y que, claro, no tomaron las medidas a tiempo”.

Sobre la inmigración irregular, añadió que “no podemos copiar exactamente lo que hacen otros países, pero sí aprender cómo regular situaciones que afectan la calidad de vida y los sistemas públicos”.

En cuanto a si durante su mandato se implementaría una barrera física para frenar el ingreso de migrantes irregulares, como lo hizo Hungría, el republicano indicó que “yo creo que hoy día en Europa hay muchas personas viendo que esa barrera física colaboró para que hoy día Hungría tenga una situación económica y social mejor que lo que puede tener el resto de Europa“.

Planteó a la vez que “hablé durante mucho tiempo de barreras físicas en el norte del país, para evitar precisamente el ingreso de personas de manera irregular”, concluyó.