Judith Marín aborda críticas y detalla prioridades de su próxima gestión en Ministerio de la Mujer: “Desde el 11 de marzo podrán evaluar”

Este viernes se realizó la reunión bilateral del Ministerio de la Mujer, donde la futura ministra aseguró que su compromiso es “por avanzar en aquellas políticas públicas de real ayuda a la mujer”.

Este viernes, se llevó a cabo la reunión bilateral del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, entre Antonia Orellana y su sucesora, Judith Marín, quien asumirá el cargo a partir del 11 de marzo en el Gobierno de José Antonio Kast.

La cita se extendió por más de tres horas en el edificio de la cartera, la cual se enfocó en delineamiento de las políticas y proyectos del ministerio.

Tras ello, la futura ministra Marín realizó una declaración, donde se refirió a los cuestionamientos que ha desatado su nombramiento, señalando que “nuestra gestión comienza el 11 de marzo, y desde el 11 de marzo en adelante podrán evaluar nuestro trabajo”.

Sobre los puntos que se abordaron en la nueva reunión bilateral entre ministras en ejercicio y entrantes, Antonia Orellana comentó que “los focos de la reunión estuvieron sobre todo en la implementación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres y el fortalecimiento, que todavía tiene etapas pendientes, que le va a tocar liderar a a la nueva ministra, de la atención a las mujeres que viven violencia”.

Las definiciones de Judith Marín previo a su gestión en el Ministerio de la Mujer

En este marco, Judith Marín detalló que “tocamos temas sumamente relevantes, por eso también la extensión de esta reunión que comenzaron desde las políticas que están en curso, también las proyecciones. Conocimos también un poco más del estado actual del ministerio, tanto en materia interna, administrativa, en materia legislativa, y, por supuesto, en aquellos programas que son de apoyo a las mujeres, que para nosotros también es sumamente relevante”.

Respecto a lo que mantendrá de la actual administración, la futura ministra manifestó que “profundizamos, tal como lo señaló la ministra, en lo que nos va a corresponder, que es la implementación de la ley integral. Nuestro compromiso es por trabajar y por avanzar en aquellas políticas públicas de real ayuda a la mujer”.

A lo que añadió: “Esto va también en materia de seguridad, en lo que es la violencia contra la mujer, también en materia de impulso económico, materia laboral, donde tenemos cifras de desempleo récord en estos últimos quince años, los cuales también nosotros queremos descender y que las mujeres también puedan tener más y mejor trabajo, y también una mejor calidad de vida para ellas y sus familias”.

Sobre las diferencias entre ambas, Marín sostuvo que “nosotros tenemos un diagnóstico en común que queremos avanzar por todas las mujeres de Chile, y ese también es nuestro compromiso, el compromiso del Presidente electo, José Antonio Kast, y también mío como futura ministra de la mujer, trabajar por todas las mujeres de Chile”.