“Canutofobia”: la polémica que se instaló por la nueva ministra de la Mujer

Desde el mundo evangélico aseveraron que las críticas en contra de Judith Marín corresponden a “prejuicios”.

La controversia por la designación de Judith Marín como nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género de José Antonio Kast continúa, luego que diversos parlamentarios del oficialismo cuestionaran su nominación, mientras desde la DC y el mundo evangélico salieran en su defensa.

Así, la senadora electa Karol Cariola (PC) la tildó de “exorcista”, mientras que la diputada Emilia Schneider (FA) calificó su nombramiento como “muy mala señal”.

“El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género queda en manos del Partido Social Cristiano, la derecha más conservadora. Estaremos alertas, no vamos a permitir retrocesos en derechos para las mujeres y diversidades sexuales. Muy mala señal, al parecer Kast no cumplirá su compromiso de no tocar temas valóricos”, indicó la legisladora.

Esto, recordando que Judith Marín alcanzó notoriedad por protestar en julio de 2017 en pleno Senado, por la tramitación de la ley de aborto en tres causales, además de mostrarse contraria a la existencia de la propia cartera que dirigirá.

“Lo cierto es que lo que conocemos de ella es que es una persona que representa un fanatismo religioso, que es una cosa muy distinta a una persona que es creyente, que eso merece todo mi respeto, en un Estado laico, donde hay que tolerar todas las creencias religiosas. Lo mío no tiene que ver con su creencia o no, lo mío más bien tiene que ver con ciertas posiciones bastante extremas que le hemos conocido. Me parece que es una persona que representa un fanatismo religioso y eso no me parece que sea una buena noticia en en ningún caso”, argumentó el diputado liberal Vlado Mirosevic.

Sin embargo desde la DC, el diputado Héctor Barría (DC) salió en defensa de la futura ministra de la Mujer, apuntando que “a una ministra se le esté exigiendo credenciales por pertenecer a la religión evangélica, no lo comparto. Estoy en contra de lo que se denomina la canutofobia“.

Sus palabras fueron compartidas por el obispo Emiliano Soto, presidente emérito de la Mesa Ampliada UNE CHILE y del Consejo de Unidades Pastorales de la Región Metropolitana (Cuprem), quien en diálogo con Emol expresó que las críticas en su contra corresponden a “prejuicios”.

“Todavía la ministra no asume ni se posiciona en el cargo, creo más bien son prejuicios. Igualmente creo que el debate debe ser más bien político, y creo que todos merecemos el respeto por tener ideas en base a sus convicciones valóricas, ha habido otras ministras que han tenido otras ideologías, y nadie las ha criticado, más bien las han dejado ser”, apuntó Soto.

En esta línea, el obispo evangélico agregó que “la ministra en su momento deberá respetar lo que significa el estado laico, pero la democracia es la que regula la convivencia entre los ciudadanos de una nación”.