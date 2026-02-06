Secciones
Política

Mañalich sobre Piñera: “Si estuviera vivo, él sería presidente electo”

El ex ministro recordó a Piñera a dos años de su fallecimiento y aseguró que, de haber seguido con vida, habría vuelto a postular a La Moneda.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

En el marco del segundo aniversario del fallecimiento del ex presidente, Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a la figura del ex mandatario y al rol que, a su juicio, habría tenido en el escenario político actual de haber seguido con vida.

En conversación con Radio Duna, Mañalich sostuvo que Piñera habría vuelto a competir electoralmente y se habría impuesto con claridad. Según afirmó, el ex jefe de Estado “habría sido candidato y en primera vuelta habría ganado de todas maneras”.

El ex secretario de Estado recordó además su experiencia trabajando junto a Piñera durante ambas administraciones, destacando sus capacidades personales y de gestión. En ese contexto, lo describió como “un hombre extraordinariamente pragmático, muy inteligente, muy definidor de tareas y plazos concretos”.

Al ser consultado por el momento político que atraviesa el país y el eventual papel que podría haber desempeñado el ex mandatario, Mañalich reiteró su convicción de que Piñera habría optado por repostular a La Moneda y que su candidatura habría tenido un amplio respaldo ciudadano.

En ese escenario hipotético, insistió en que “en primera vuelta habría ganado de todas maneras”.

“Yo personalmente contesto una sola cosa, y la contesto con radicalidad y claridad. Él sería presidente de la República electo. Y habría ganado probablemente primera vuelta por lejos”, sostuvo.

Las declaraciones se suman a las distintas voces del mundo político que han recordado la figura del expresidente a dos años de su muerte, resaltando su legado y su influencia en la política chilena.

