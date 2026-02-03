A cuánto ascendía el patrimonio de Sebastián Piñera y cuánto pagó su familia por impuestos

La ley establece un plazo máximo de dos años para pagar el impuesto a la herencia desde la muerte del causante, que en el caso del ex presidente se cumplirá este viernes 6 de febrero.

El próximo viernes 6 de febrero se cumplirán dos años de la muerte del ex presidente Sebastián Piñera, y este martes sus herederos entregaron a la Tesorería General de la República el pago del impuesto a la herencia, que en su caso alcanza a alrededor de 190 millones de dólares (167.000 millones de pesos).

Se trata de uno de los mayores montos de impuesto por este concepto en la historia del país, y el más alto desde el deceso de Anacleto Angelini, ocurrido en 2007.

Precisamente el 6 de febrero era la fecha límite que tenía la familia para pagar el mencionado impuesto, ya que la ley establece un plazo máximo de dos años para hacerlo desde la muerte del causante, según informó La Tercera.

Los herederos de Sebastián Piñera son su viuda, Cecilia Morel, y sus cuatro hijos, Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal Piñera Morel. Como el ex mandatario no dejó testamento, la legislación establece que Cecilia Morel recibió el doble de lo que le correspondía a cada uno de los hijos del matrimonio, ya que todos son herederos forzosos.

Los impuestos por la herencia de Sebastián Piñera

En concreto, el patrimonio del ex presidente Sebastián Piñera, de acuerdo con su entorno familiar, alcanzaba a los 3 mil millones de dólares.

De acuerdo con lo detallado por el citado medio, al momento de su deceso, la mayor parte del patrimonio del ex mandatario ya estaba a nombre de sus familiares más cercanos, en concreto sus hijos y su viuda. Sin embargo, mantenía en su poder un monto considerable, que ascendía a unos 9,2 millones de UTM, equivalente a cerca de 640 mil millones de pesos.

Respecto de la tasa de impuestos a la herencia, la ley establece que la tasa máxima del 25% se aplica a aquellas superiores a las 1.200 Unidades Tributarias Anuales, unos $ 1.000 millones, algo que en el caso de Piñera se superaba con creces.

Aunque la ley entrega la opción de pagar los impuestos en cuotas en un plazo de hasta tres años, pero los Piñera Morel optaron por pagar todo de una vez. En concreto, Cecilia Morel consignó el pago de más de 60 millones de dólares en impuestos y cada hijo, poco más de 30 millones de pesos, lo que totalizó un monto cercano a los 190 millones de la moneda estadounidense.