Segundo aniversario de la muerte de Sebastián Piñera se conmemora con misas en todas las capitales regionales

Más de una decena misas se realizarán en distintas ciudades del país para conmemorar el segundo aniversario del fallecimiento del ex presidente Sebastián Piñera.

Las ceremonias se desarrollarán en todas las capitales regionales y en diversas comunas, como una forma de rendir homenaje a su memoria y trayectoria pública.

En esa línea, la misa central tendrá lugar el viernes 6 de febrero en el sector del muelle Ñirivilo, en la comuna de Lago Ranco, instancia en la que participará la familia Piñera Morel. En ese contexto, el alcalde de la comuna, Miguel Meza, encabezará la develación de una placa conmemorativa en honor al exjefe de Estado.

Desde Renovación Nacional destacaron el carácter ciudadano de las actividades. “Son dos años del fallecimiento del presidente Piñera. Estamos agradecidos de que ex colaboradores y la propia ciudadanía se hayan organizado a lo largo de Chile para recordar su memoria y su legado”, señaló la secretaria general del partido, Andrea Balladares.

Segundo aniversario de la muerte de Sebastián Piñera: revisa las misas programadas

Arica, 6 de febrero, 18:00 horas, catedral San Marcos.

La serena, 7 de febrero, 18:00 horas, Catedral de La Serena.

La Ligua, 6 de febrero, 19:30 horas, Parroquia Santo Domingo de Guzmán.

Valparaíso, 6 de febrero, 12:30 horas, Catedral de Valparaíso.

Quilpué, 6 de febrero, 19:00 horas, parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Rancagua, 6 de febrero, 18:00 horas, Iglesia La Merced.

San Fernando, 6 de febrero, 20:00 horas, Sede RN San Fernando.

Pichilemu, 6 de febrero, 20:00 horas, Iglesia Inmaculada Concepción.

Talca, 6 de febrero, 12:00 horas, Catedral de Talca.

Chillán, 6 de febrero, 18:00 horas, catedral de Chillán.

Lican Ray, 6 de febrero, 20:00 horas, Parroquia San Francisco

Valdivia, 6 de febrero, 12:00 horas, catedral de Valdivia.

Futrono, 6 de febrero, 20:00 horas, parroquia San Conrado.

Lago Ranco, 6 de febrero, 11:30 horas, sector muelle Ñirivilo.

Puerto Montt, 6 de febrero, 12:00 horas, catedral de Puerto Montt.

Coyhaique, 6 de febrero, 19:00 horas, catedral Coyhaique.

Punta Arenas, 6 de febrero, 19:00 horas, catedral de Punta Arenas.

