Paulina Vodanovic e invitaciones a Jeannette Jara para unirse al PS: “Cuenta con nuestro aprecio”

“Todos la podríamos recibir de muy buena manera”, dijo la presidenta del PS, aunque señaló que no buscarán “forzar una decisión que ella tiene que pensar”.

Durante esta semana, figuras del Partido Comunista (PC) como Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lagos arremetieron contra quienes consideran que Cuba es una dictadura, asegurando que no deberían militar en la colectividad. Ante esto, voces del Partido Socialista (PS) han invitado a la ex candidata presidencial, Jeannette Jara, a unirse a la tienda, considerando que se mantiene en estado de reflexión sobre su militancia en el PC y que ha afirmado que la isla “no es una democracia”.

“En este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido”, planteó Gutiérrez en el programa de streaming Barbarroja.

Respecto a las invitaciones del PS a Jara, la presidenta del partido, Paulina Vodanovic, sostuvo que van “a estar ahí” para la ex carta presidencial, aunque aseguró que no buscarán forzar una decisión.

Paulina Vodanovic se refiere a invitaciones de socialistas a Jeannette Jara para unirse al PS

La senadora, en conversación con Tele13 Radio, comenzó diciendo que tiene “un cariño enorme por Jeannette. En lo personal, creo que tiene un reconocimiento de toda la centroizquierda por la labor que cumplió excelentemente como candidata”.

A lo que añadió: “Nosotros como Partido Socialista siempre hemos sido muy respetuosos de los demás partidos políticos, de las decisiones que adopten y, en este caso, además de la decisión eventual que ella pudiera adoptar, lo único que ha dicho Jeannette Jara es que está en un periodo de reflexión”.

En cuanto a los llamados a Jara para que forme parte del PS, Vodanovic manifestó que “todos la queremos y todos la podríamos recibir de muy buena manera, pero yo quisiera que se entienda que la política tiene tiempo, tiene periodo, y sobre todo tiene una reflexión personal, porque la militancia es un proceso al que uno arriba después de una reflexión, por algún tipo de apego con el partido en el cual uno milita, que se va consolidando con el tiempo, entonces no son decisiones fáciles, ni rápidas, ni que obedezcan a amistades”.

Siguiendo en esa línea, la parlamentaria expresó que “decir que el PS la invita, la está esperando con los brazos abiertos y todo eso yo creo que es forzar una decisión que ella tiene que pensar, meditar, y que además tiene que ver con algo que tiene que ver con la política pero también con algo personal”.

Sin embargo, cerró señalando que “Jeannette sabe que cuenta con nuestro aprecio, con nuestro cariño, vamos a estar ahí”.