Arremetida de comunistas contra Jara y Boric abre nueva grieta en la coalición y amenaza con marginar al PC de la futura oposición

Las críticas de dirigentes comunistas al presidente y la ex candidata han puesto presión al FA para que corte relaciones con el partido dirigido por Lautaro Carmona.

El Gobierno está en su recta final y “se nota”, dicen distintas voces de la coalición oficialista. A 33 días de que Gabriel Boric deje La Moneda, la alianza que apoyó su administración los últimos cuatro años se encuentra más fragmentada que nunca.

Primero fue el PS que congeló su participación en la coalición a raíz de las críticas que recibió del FA y el PC por la absolución de Claudio Crespo. Ahora, es el endurecimiento en la defensa del régimen cubano de los comunistas lo que tensiona la relación entre los partidos gobernantes.

En el programa de streaming ‘Barba Roja’, el ex diputado Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lagos emitieron duros comentarios contra el presidente Boric, y aprovecharon de rayar la cancha a Jeannette Jara y los ministros comunistas.

Ambos miembros del comité central del PC realizaron una férrea defensa al régimen cubano al que Boric calificó sin tapujos como una dictadura.

“Queda como un cobarde”, lanzó Gutierrez refiriéndose al mandatario. “Si alguien piensa que, por estar del lado del imperio, se va a salvar de esta lógica, sea quien sea, está recontra equivocado”, complementó Lagos, ex asesor en la Subsecretaría de Interior.

Los dirigentes comunistas —ambos cercanos a Lautaro Carmona y Daniel Jadue— prosiguieron en su crítica enviando un mensaje a sus compañeros de partido: “En este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido”, manifestó Gutiérrez, quien fracasó en su candidatura al Senado. El mensaje fue directo a Jara.

La ex abanderada presidencial, en su primera aparición en una actividad partidaria en la Fiesta de los Abrazos del PC, emplazó a la dirigencia y la militancia a “repensar” en la política internacional y la defensa de los derechos humanos.

“El sector donde yo milito tiene una tarea pendiente en el tema de las relaciones internacionales y cómo se promueven los derechos humanos en todos los países, independiente de la bandera que tengan”, dijo Jara en la oportunidad.

Algo similar han planteado los ministros comunistas en la interna del partido. Camila Vallejo o Nicolás Cataldo se han cuadrado con la posición que expresó hace unas semanas el presidente y lo han hecho saber en la militancia provocando una grieta en el PC que, advierten voces del partido, podría escalar una vez termine el gobierno.

Nueva grieta en la coalición tras arremetida del PC

La nueva arremetida de dirigentes del PC contra el mandatario y la ex candidata del sector no sólo provocó ruido interno, sino que abrió una nueva grieta en la coalición que hoy se debate sobre cómo articularse de cara al gobierno de José Antonio Kast.

Consultado por EL DÍNAMO, el jefe del comité de senadores del PS, Juan Luis Castro, sostiene que el endurecimiento de la postura del PC “complica mucho” la unidad del sector, ya que “es una visión retrógrada, muy ortodoxa; muy dogmática del presente y del futuro y la verdad no tiene sintonía con el resto de la izquierda chilena. Y por lo tanto, aleja la posibilidad de entendimiento”.

“Lo considero grave y lo considero un profundo retroceso”, acota el senador.

En paralelo, las críticas e insultos al presidente molestaron profundamente al FA. Más aún luego de que a varios días de emitidos los dichos, el timonel comunista, Lautaro Carmona, no ha entregado una explicación respecto al comportamiento de los dirigentes de su partido.

Los aliados, además, apuntan a que el trasfondo de la discusión es que el FA debe elegir con quién aliarse: si con el PC que mantiene una mirada complaciente con las dictaduras de Cuba o Venezuela, o con la izquierda y centroizquierda que condena los regímenes.

“El FA está en la hora de tomar una decisión, porque si sigue aliado tan estrechamente al PC no se distingue qué posición tiene cada cual. Más aún, cuando los dirigentes comunistas han agraviado al presidente de la República de manera muy insolente”, dice Castro.