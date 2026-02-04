“La recibiría con los brazos abiertos”: militantes invitan a Jeannette Jara a sumarse al PS tras “preocupantes” declaraciones del PC

Esta posibilidad surgió luego de que dirigentes del PC aseguraran que “nadie que creyera que Cuba es una dictadura” puede estar en el partido.

El futuro político de Jeannette Jara es una incógnita, sobre todo tras las declaraciones que entregaron dos importantes figuras del Partido Comunista (PC), por lo que en el Partido Socialista (PS) ven con buenos ojos la posibilidad de que la ex candidata presidencial pueda sumarse a sus filas.

El pasado lunes, en el programa online Barbarroja, Juan Andrés Lagos junto a Hugo Gutiérrez abordaron la situación que vive Cuba por estos días. Este último, incluso, sostuvo que “en este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido”.

Dicha postura rápidamente trajo de regreso la postura que presentó Jara durante la carrera presidencial sobre el país centroamericano. En TVN sostuvo que “claramente no es una democracia“.

Ante este escenario, y luego de que la misma ex ministra manifestara sus dudas de finalizar con la militancia en su partido, en la tienda ubicada en París 873 ven con buenos ojos la posibilidad de que puedan contar con su nombre entre sus militantes.

La vicepresidenta del PS, Karina Delfino, señaló a La Tercera que “liderazgos como el de Jeannette Jara son súper importantes en el arco de la centroizquierda y el progresismo chileno. El PS siempre ha sido una casa amplia de izquierdas, que ha tenido como tarea acoger y fortalecer esos liderazgos”.

“Independiente de dónde esté Jeannette, ella debe seguir aportando a la política. Fue una buena candidata, tiene una trayectoria que la valida y, por lo mismo, es importante que ella siga vigente. Si es en el PS, bienvenida sea”, agregó.

Bastián Jalul, también vicepresidente de la colectividad, calificó de “preocupantes” las declaraciones de los dirigentes del PC, tomando en cuenta que se contraponen “a las ideas democráticas del resto de las fuerzas progresistas de nuestro país”. Por lo mismo, en el caso de recibir a Jara, señaló que “liderazgos nacionales y locales que reconozcan la democracia, la justicia social y el respeto irrestricto a los derechos humanos, siempre serán bienvenidos a la gran casa de la izquierda chilena“.

Jara en reflexión

Quien fuera el jefe de gabinete de la ex ministra, tanto en su campaña como en el Ministerio del Trabajo, Jorge Millaquén, aseguró que ella estará en reflexión durante todo el año sobre su futuro político. “Tomará una decisión madurada, conversada con su entorno”, afirmó.

Ante la posibilidad de que Jeannette Jara se sume al PS, indicó que “tiene muy buenos lazos con el partido. Eso se vio en la campaña, en que Paulina Vodanovic asumió la jefatura de la campaña. Obviamente, en el PS siempre las puertas están abiertas para todos quienes quieran sumarse a este proyecto”.