PC tensiona aún más su vínculo con el Gobierno: exige apoyo a Cuba para evitar “genocidio”

El Partido Comunista (PC) le exigió este martes al Gobierno del presidente Gabriel Boric que le mande ayuda humanitaria a Cuba, ante las nuevas medidas de bloqueo impuestas por Estados Unidos.

De acuerdo con lo planteado por líderes y parlamentarios de la colectividad, Chile debería seguir el ejemplo de México, que anunció el envío de 814 toneladas de asistencia destinada a la población civil de la isla caribeña.

Aquello, sobre todo debido a los problemas que ha generado también la pérdida de su principal fuente de hidrocarburos desde Venezuela.

Los argumentos del PC para exigirle al Gobierno apoyo a Cuba

En esa línea, el presidente del PC, Lautaro Carmona, manifestó que la escalada del bloqueo ordanada por Donald Trump “provoca estragos en la población y los servicios básicos” de Cuba.

En tanto, el senador Daniel Núñez recordó en su cuenta de X que “cuando nos afectó el terremoto y tsunami del 2010, Cuba dispuso un hospital de campaña y una brigada médica“.

“Ahora que en Cuba pueden morir personas por el bloqueo y la falta de medicinas e insumos básicos, es momento de que Chile devuelva la mano y envíe ayuda humanitaria“, añadió.

Por su parte, el diputado de la misma colectividad Boris Barrera dijo que el PC espera que “nuestro gobierno pueda generar toda la ayuda necesaria”.

“México está dando un ejemplo de dignidad”, apuntó, y manifestó que la escasez de energía en la isla “es condenar al pueblo cubano prácticamente a un genocidio“.

“Espero que nuestro gobierno pueda dar alguna señal de solidaridad, sobre todo en tema médico”, dijo a continuación el parlamentario.

Respecto del mismo tema, la diputada Carmen Hertz indicó que “todos los países decentes del mundo deberían apoyar a Cuba, al que se intenta llevar al colapso a través de intensificar un bloqueo asfixiante de más de 60 años”.

La diputada comunista Nathalie Castillo empleó su cuenta de X para referirse al tema y posteó que “México ha dado señales y gestos humanitarios concretos frente al asedio y bloqueo a Cuba. Ambos pueblos dignos y solidarios. Esperaría lo mismo de Chile“.