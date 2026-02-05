“Cuba está dispuesta al diálogo con Estados Unidos”: los dichos de Miguel Díaz-Canel que contradicen a Trump

Foto: HANDOUT / CUBA TV / AFP

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró este jueves la disposición de su Gobierno a entablar un diálogo con Estados Unidos, en un contexto marcado por las tensiones con Washington. “Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos”, afirmó el mandatario, aludiendo a una postura de “continuidad” que, según señaló, fue defendida primero por Fidel Castro y luego por Raúl Castro.

La intervención televisada fue la primera alocución del jefe de Estado al pueblo cubano desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Durante las semanas previas, las autoridades de la isla se habían limitado a emitir mensajes de tono moderado a través de la red social X, en los que ya se insinuaba la apertura a un eventual acercamiento con la administración estadounidense.

Díaz-Canel subrayó, no obstante, que cualquier negociación deberá realizarse “sin presiones” y precisó las condiciones del eventual diálogo: “Sin precondicionamiento, en una posición de iguales, de respeto a nuestra soberanía, independencia y autodeterminación”

“Hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos, sin prejuicios”, afirmó, antes de cuestionar los efectos del embargo estadounidense: “De cuántas cosas privamos a ambos pueblos por esa política decadente, prepotente, criminal de bloqueo”. El mandatario añadió que cualquier acercamiento tendría como objetivo “construir una relación entre vecinos, civilizada, que le pueda aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos”.

La contradicción de Cuba sobre el diálogo informado por Trump

Las declaraciones de Díaz-Canel contrastan con las del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró recientemente que su Gobierno ya mantiene “negociaciones a alto nivel” con La Habana, una afirmación que las autoridades cubanas niegan.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt reiteró las declaraciones de Trump al asegurar que “el Gobierno cubano está en las últimas y a punto de caer”, y advirtió que deben “tener cuidado en los comentarios dirigidos hacia el presidente de Estados Unidos”. Al mismo tiempo, afirmó que Trump “siempre está dispuesto a participar en contactos diplomáticos”, algo que, según dijo, “está ocurriendo con los cubanos”.

En paralelo al debate político, sectores de la ciudadanía cubana han planteado que cualquier negociación con Washington tenga como eje la liberación de más de 1.000 presos políticos. Entre las demandas figura una amnistía general, que sería la primera desde la Revolución de 1959.