¿Presión del PC surge efecto? Gobierno evalúa ayuda envío de ayuda humanitaria a Cuba tras bloqueo de EE.UU.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que el “bloqueo” afecta a personas y que el Ejecutivo “siempre ha estado dispuesto a ir en ayuda”.

Luego de las presiones del Partido Comunista, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), aseguró que en La Moneda están evaluando enviar ayuda humanitaria a Cuba, tras el bloqueo de Estados Unidos a la isla.

Durante la semana, el PC activó una fuerte presión hacia el Gobierno de Gabriel Boric para que destine recursos a la población cubana, llamando a que tenga un gesto parecido al de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien anunció que enviará más de 800 toneladas de ayuda al país caribeño.

En conversación con Radio ADN, la ministra Camila Vallejo afirmó que “el Gobierno siempre ha estado dispuesto a ir en ayuda por razones humanitarias de pueblos que han necesitado, por situaciones de guerra, de invasiones, o incluso, en este caso, de bloqueos económicos que afectan, al final, no al sistema político, a quién dirige los sistemas políticos de esos gobiernos, sino que, finalmente, a las personas, y en eso hay siempre una evaluación“.

A lo que agregó: “México está ya mandando ayuda y me parece muy positivo y necesario. Nosotros estamos en ese proceso de evaluación, en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda“.

¿La presión del Partido Comunista (PC) por Cuba surge efecto en el Gobierno?

Desde el partido en que milita la vocera de Gobierno, varias figuras han solicitado al Ejecutivo que ayude a Cuba.

El senador Daniel Núñez recordó en su cuenta de X que “cuando nos afectó el terremoto y tsunami del 2010, Cuba dispuso un hospital de campaña y una brigada médica. Ahora que en Cuba pueden morir personas por el bloqueo y la falta de medicinas e insumos básicos, es momento de que Chile devuelva la mano y envíe ayuda humanitaria“.

Por su parte, el diputado Boris Barrera mencionó que el PC espera que “nuestro gobierno pueda generar toda la ayuda necesaria”. En esa línea, apuntó que “México está dando un ejemplo de dignidad” y manifestó que la escasez de energía en la isla “es condenar al pueblo cubano prácticamente a un genocidio“.

La parlamentaria Carmen Hertz también se refirió al tema y señaló que “todos los países decentes del mundo deberían apoyar a Cuba, al que se intenta llevar al colapso a través de intensificar un bloqueo asfixiante de más de 60 años”.