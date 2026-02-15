Kast y polémica por dichos de Gajardo sobre Gendarmería: “Nunca hay que hablar mal de las instituciones”

El presidente electo abordó las declaraciones del ministro de Justicia sobre Gendarmería, luego de que no descartara corrupción ni sabotaje dentro de la institución.

En medio de sus vacaciones, el presidente electo, José Antonio Kast, anticipó que retomará sus actividades el 18 de febrero y se refirió a los dichos del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sobre los reciente errores en Gendarmería.

En primer lugar, el futuro mandatario abordó los preparativos para el cambio de mando, el cual se materializará el 11 de marzo, señalando que el proceso avanza y que busca transmitir un mensaje en particular.

“Estamos buscando una imagen que refleje esperanza, ánimo, trabajo, porque vienen tiempos que van a ser complejos de asumir, si se está pasando por momentos duros, en temas de catástrofe, en temas económicos”, expresó, llamado a “ponerle el hombro para sacar adelante esta gran nación”.

Kast llamó a “cuidar las instituciones” tras dichos de ministro Gajardo sobre Gendarmería

Tras ello, se le consultó por el escenario que enfrenta Gendarmería, luego de las declaraciones de Jaime Gajardo, quien no descartó hechos de corrupción o sabotaje, lo cual ha desencadenado en una dura arremetida por parte de los gremios de la institución.

En este marco, Kast pidió resguardar las instituciones: “Nunca hay que hablar mal de las instituciones, las instituciones las tengo que respetar. Todas nuestras instituciones están formadas por hombres y mujeres muy valiosos que cuidan a Chile”, aseguró.

Si bien reconoció que “de repente dentro de un grupo de personas haya alguien que no haga lo correcto”, insistió en “resguardar y cuidar nuestras instituciones, dentro de ellas esa noble y gran institución de Gendarmería de Chile”.

Posteriormente recibió consultas sobre otros temas que han marcado la agenda en los últimos días, por lo que el presidente electo reiteró que abordará esas materias después de su descanso en el sur de nuestro país.

“Esta semana ha sido literalmente de descanso, así que ya retomando el 18 (de febrero), si hay que conversar algo, lo conversaremos, pero ya a partir del 18 más temas de contingencia”, cerró el futuro mandatario.