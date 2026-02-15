Piden su renuncia: la fuerte arremetida de gremios de Gendarmería contra Gajardo por hablar de “sabotaje” en crisis institucional

La asociaciones tildaron de “irresponsables” los dichos del ministro de Justicia y que “son una bofetada y una provocación al personal de Gendarmería”.

Los dichos del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ha causado indignación dentro de Gendarmería, por lo que distintos gremios lo han emplazado, e incluso, han exigido su renuncia.

Lo anterior, después de que el secretario de Estado afirmara que no se podría descartar ciertas “motivaciones” que pudieran desencadenar en los recientes errores de la institución, como ocurrió esta semana con la liberación de dos imputados.

“Nosotros no descartamos que aquí hayan otras motivaciones. Que hayan posibles comisiones de delito. Puede haber un error administrativo, pero también puede haber corrupción y también puede haber sabotaje. ¿Y por qué digo esto? Porque Gendarmería está en plena reforma. Una reforma que ha sido muy resistida al interior de la Gendarmería”, expresó en diálogo con Meganoticias.

La reacción de gremios de Gendarmería a los dichos del ministro Gajardo sobre posible “corrupción y sabotaje”

La Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog) emitió un comunicado en donde manifestó su “profunda preocupación por la conducción del sistema penitenciario”.

Desde el gremio señalaron que los dichos del titular de Justicia “evidencian un preocupante desconocimiento de aspectos esenciales del funcionamiento de Gendarmería de Chile. Utilizar conceptos como sabotaje sin un diagnóstico técnico serio no solo afecta la honra institucional, sino que también desatiende las brechas estructurales existentes, tales como déficit de dotación, sobrecarga laboral y falta de capacitación”.

Tras ello, cuestionaron el liderazgo y la gestión de Jaime Gajardo respecto en la cartera: “La actual conducción ha perdido legitimidad técnica e institucional y solicitamos que el señor ministro asuma su responsabilidad política y dé un paso al costado en resguardo del sistema penitenciario y de la dignidad de sus funcionarios y funcionarias”.

Por su parte, el vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios (FTP), Pablo Jaque, manifestó que coincide con la autoridad respecto a que son hechos que hay que investigar y aplicar las medidas correspondientes, en caso de que se establezcan responsabilidades.

No obstante, lamentó el tono que utilizó Gajardo y que hable sobre un posible sabotaje. “Lo que no corresponde es que un ministro de Estado instale en la opinión pública la duda de que el personal de Gendarmería de Chile, a través de estos actos, estén tratando de sabotear la reforma constitucional que se tramita en el Parlamento y que busca traspasar a Gendarmería de Chile desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública”, sostuvo.

“Las declaraciones son una bofetada a los funcionarios de Gendarmería”

A lo que añadió: “Nos parece que son dichos irresponsables por parte de un ministro de Estado. Los funcionarios de Gendarmería de Chile hoy realizan un trabajo noble y profesional que le permitieron al ministro de Justicia dar cuenta en el Palacio de la Moneda respecto de los bajos índices en materia de fuga, la disminución de muertes de internos por riñas violentas dentro de las unidades penales y también dar cuenta que en los últimos años no se han producido motines con situaciones violentas que pongan en riesgo el sistema penitenciario”.

“Las declaraciones son una bofetada y una provocación al personal de Gendarmería que, con muy poco, hoy día sigue sosteniendo el sistema penitenciario de nuestro país”, complementó.

Respecto a la reforma a la institución que ha impulsado el Gobierno, Jaque expresó que “la resistencia que usted señala respecto de la tramitación de la reforma constitucional solamente se da en el tenor que usted y el mundo parlamentario han sido capaces de garantizar, que esta reforma no va a hacer retroceder en derechos a nuestros funcionarios penitenciarios”.

“Le solicitamos que abra espacios de diálogo para nosotros instalar responsablemente propuestas que por una parte tiendan a modernizar a Gendarmería, a fortalecer su labor, pero de manera responsable sin que haga retroceder en derecho a los funcionarios de Gendarmería de Chile”, cerró el vocero del FTP.