“Es una situación crítica”: la advertencia de Parisi a Kast tras respaldar a Jouannet

El líder del PDG se sumó al debate que se instaló hace unos días y se adelantó al escenario que podría darse una vez que el diputado asuma como subsecretario del Interior.

Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), se sumó al debate por el nombramiento de Andrés Jouannet como subsecretario del Interior pese a sus vínculos con diversos empresarios involucrados en causas judiciales.

El diputado cuenta con ocho sociedades, de las cuales ninguna inició actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII), junto a nombres como Emilio Yang, imputado en la investigación por presunto tráfico de influencias contra Karol Cariola (PC); además de Alberto Hadad, formalizado por financiamiento irregular de campañas políticas en 2019.

Ante esta situación, el ex candidato presidencial planteó en T13 En Vivo que sobre este tema “tiene que dar explicaciones la ministra de Seguridad o bien el ministro del Interior. Nosotros hicimos la consulta en la bancada del PDG, todos están muy preocupados”.

Parisi aseguró que como bancada, su partido respeta la decisión de Kast de elegir a Jouannet para su gabinete, pero advirtió los problemas que puede traer el hecho de que asuma en el cargo el próximo 11 de marzo por sus vínculos a los empresarios cuestionados.

“Es una situación crítica, se puede trabar la agenda que es muy importante de Kast que nosotros apoyamos, con el impasse de este potencial subsecretario”, aseveró. Incluso puso sobre la mesa el hecho de que “el ambiente está para una comisión investigadora“.

Según sostuvo el académico, lo grave de la situación es que al diputado “se vincula a una situación muy confusa con el empresario chino, no es que salieran a comer o fueran a tomar un café, eran socios“.