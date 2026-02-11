Revelan vínculos del futuro subsecretario de Seguridad con cuestionado empresario chino e imputados por la justicia

Andrés Jouannet tiene sociedades con estas figuras, las que a la fecha no han sido disueltas y tampoco iniciaron actividades.

A menos de una semana de ser nombrado por José Antonio Kast como el futuro subsecretario de Seguridad Pública, el nombre de Andrés Jouannet se encuentra bajo tela de juicio.

En las últimas horas, un reportaje de La Tercera dio a conocer los vínculos que mantiene el diputado de Amarillos con Emilio Yang, empresario chino imputado en la causa por presunto tráfico de influencias contra la diputada Karol Cariola. A eso se suman los nexos que tiene con otros nombres imputados en causas por financiamiento irregular y de casas de apuestas online.

Con respecto a Yang, el parlamentario comparte dos sociedades. La primera de ellas fue inscrita en 2019 bajo el nombre de Forestal, Comercial y Servicios Sur de Chile SpA, la cual se inició con un capital de $20.000. Sin embargo, según consta en el Servicio de Impuestos Internos (SII), nunca inició actividades. A la fecha, en tanto, aún no ha sido disuelta.

La segunda se constituyó en agosto de 2021 ante la 47º Notaría de Santiago bajo el nombre de Labs Latin America Business Strategy SpA, la que tampoco inició actividades y no se ha disuelto.

Andrés Jouannet y su vínculo con empresarios de los tragamonedas

Las dos sociedades anteriores se suman a otras seis que tiene Andrés Jouannet, las que no fueron integradas en su declaración de patrimonio e intereses y que, al igual que las que mantiene con Yang, no iniciaron actividades ante el SII.

Una de ellas es Impresiones Quizapú Limitada, la que se constituyó en 2015 junto a Alberto Hadad Abuhadba, empresario vinculado al rubro de las máquinas tragamonedas y que fue formalizado en 2019 por financiamiento irregular de la política al ser dirigente de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos (Fiden).

En dicha causa, Hadad fue defendido por el abogado Mario Vargas, quien actualmente cumple prisión preventiva en el marco de la Trama Bielorrusa.

Otro socio de Impresiones Quizapú es Sebastián Salazar Bastidas, quien también es vinculado al rubo de los tragamonedas y que, por estos días, figura como representante de la casa de apuestas online EstelarBet. También cuenta con un vínculo con Emilio Yang, con quien fue socio en la empresa Comercializadora Imperio Dragón Limitada.