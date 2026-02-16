Jouannet descarta irregularidades en su nombramiento por vínculos con empresarios: “Los antecedentes fueron entregados”

El futuro subsecretario de Seguridad afirmó que la información sobre sus sociedades —hoy inactivas— era conocida antes de su designación y evitó profundizar en nuevos detalles.

El futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, enfrentó los cuestionamientos por irregularidades en su nombramiento por sus antiguos vínculos societarios con imputados del denominado caso Tragamonedas. El diputado fue abordado por la prensa a la salida de la reunión bilateral realizada en el Ministerio de Seguridad Pública, donde las actuales autoridades, encabezadas por Luis Cordero, se reunieron con sus sucesores, liderados por la futura ministra Trinidad Steiner.

La controversia se originó tras conocerse que Jouannet integró —en sociedades hoy inactivas— empresas junto a empresarios como Bo Yang y Alberto Hadad, ambos vinculados a investigaciones judiciales. En ese contexto, el líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, señaló que la situación “evidentemente nos complica y complica a todo el país” y advirtió que “no puede caer ni la sombra de una duda sobre quien conduzca la seguridad en nuestro país”.

Frente a estas críticas, Jouannet optó por una respuesta escueta pero directa. Consultado por sus vínculos con los imputados, afirmó que “los antecedentes fueron entregados hace más de un año”.

Respecto a si José Antonio Kast estaba en conocimiento de esta información, respondió que “el presidente habló, creo que fue claro”. Y, frente a la insistencia sobre si informó personalmente estos antecedentes durante el proceso de nombramiento, recalcó que “el presidente habló y habló la ministra”.

La defensa de Kast a Jouannet y su respuesta al oficialismo por irregularidades

Los dichos del futuro subsecretario surgieron luego del blindaje que le otorgó Kast: “Hoy día todos somos parte de un equipo, y por lo tanto yo al menos no tengo ningún cuestionamiento hacia la figura de Andrés Jouannet, y le agradezco que haya aceptado la responsabilidad y hacerse cargo de esta subsecretaría tan relevante para el futuro”.

Sobre los cuestionamientos del oficialismo, que han planteado que su designación podría marcar un inicio complejo para el nuevo gobierno, Jouannet apeló a su trayectoria pública. “Bueno, hay tanta opinión… les voy a corresponder una cosa. Winston Churchill decía que a la gente hay que verla por sus acciones. Ustedes me conocen perfectamente cuando fui gobernador, intendente, diputado. A las personas hay que analizarlas por sus acciones”, sostuvo.