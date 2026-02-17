Johannes Kaiser se suma a ola de críticas por designación de Jouannet: “Complica a todo el país”

El líder de los libertarios expresó sus dudas por la llegada del parlamentario al gobierno de Kast.

Siguen las repercusiones por la designación del diputado Andrés Jouannet como subsecretario de Seguridad Pública por parte de José Antonio Kast, a pesar de sus vínculos comerciales con empresarios imputados por el Caso Tragamonedas, ya que Johannes Kaiser se sumó a los cuestionamientos.

El líder del Partido Nacional Libertario expresó que la llegada de Jouannet al próximo gobierno de Kast “evidentemente nos complica y complica a todo el país”.

“Especialmente porque estamos hablando de un cargo, o del cargo, más importante en materia de lo que es la agenda política del futuro gobierno y no puede caer ni la sombra de una duda sobre quien conduzca la seguridad en nuestro país”, agregó el ex candidato presidencial.

En esa línea, Johannes Kaiser aseveró que “la mujer del César no solamente debe ser pura, también debe parecerlo. Aquí me disculparán, pero tenemos nuestras dudas sobre cómo parece el subsecretario de Seguridad en el marco de lo que se ha informado”.

A pesar de los cuestionamientos a la figura del timonel de Amarillos, José Antonio Kast defendió su decisión, apuntando que “tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario Andrés Jouannet. Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y no deja de llamar la atención que de un día para otro sean de atención mediática y pública, antecedentes que eran absolutamente conocidos y que estuvieron a la vista antes de su nombramiento”.