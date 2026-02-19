La acusación de futuro ministro Alvarado al Gobierno por déficit fiscal: “Ya no son errores involuntarios”

El futuro ministro del Interior se sumó a las críticas por el déficit fiscal y abordó la posible acusación constitucional contra Nicolás Grau.

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió a la polémica y los cuestionamientos que enfrenta el actual Gobierno de Boric, luego de que se diera a conocer que el déficit estructural alcanzó el 3,55% del PIB, lo cual implicó en el tercer incumplimiento consecutivo de la regla fiscal.

De hecho, en la oposición ha tomado fuerza la idea de presentar una acusación constitucional (AC) contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En este marco, Alvarado comenzó diciendo que “es lamentable que tengamos un exceso de gasto de más de 10 mil millones de dólares, un cálculo erróneo en las estimaciones del déficit que pasa de 1,1% a un 3,6″.

Siguiendo en esa línea, el futuro secretario de Estado expresó que “cuando hay errores permanentes durante tres o cuatro años, yo creo que ya no se trata de errores involuntarios, yo creo que conscientemente se definió seguir manteniendo una presión de gasto público que hoy día nos tiene en una situación fiscal bastante estrecha y compleja para la iniciativa que debe desarrollar un nuevo gobierno”.

A pesar de este escenario en materia fiscal, Claudio Alvarado aseguró que “nosotros asumimos el desafío de poder ordenar la casa y darle prioridad a las necesidades de las personas y atenderlas como corresponde”.

¿Qué dijo Claudio Alvarado sobre una posible acusación constitucional contra Nicolás Grau?

Con respecto a la posible acusación constitucional contra Nicolás Grau, la cual está en evaluación dentro de los partidos de la actual oposición, el futuro ministro del Interior respondió que estas decisiones “son facultad exclusiva de la Cámara de Diputados“.

“Por lo tanto, si hay una mayoría que estima que debe acusarse al ministro Grau, juntarán las firmas necesarias, presentarán el libelo acusatorio y se resolverá en el parlamento”, añadió.

“Pero nosotros como gobierno tenemos claro que tenemos una responsabilidad con las personas. Tenemos una crisis en materia de seguridad, migración y las emergencias de los incendios”, concluyó Claudio Alvarado.