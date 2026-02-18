Vallejo responde a eventual AC contra Grau y responsabiliza a empresarios del déficit fiscal

Camila Vallejo dejó en claro que “este Gobierno va a dejar uno de los crecimientos de deuda más bajos de los últimos casi 20 años”.

Camila Vallejo, vocera de Gobierno, respondió a la posibilidad de que su par de Hacienda, Nicolás Grau, enfrente una acusación constitucional por parte de la todavía oposición ante el déficit fiscal que dejará a la administración de José Antonio Kast.

Al respecto, Vallejo recordó que “esta sería la décima acusación constitucional que presentaría la oposición si es que se materializa. Hasta el momento conocemos que hay una evaluación, pero nuevamente, lo que siempre decimos para todos estos anuncios de acusaciones constitucionales que hemos tenido, hay que conocerla; están en su legítimo derecho los parlamentarios”.

“Están dentro del marco de sus facultades y atribuciones constitucionales presentar acusaciones de este tipo, pero otra cosa es que tenga mérito”, argumentó.

Junto con ello, la vocera de Gobierno se refirió al déficit fiscal de USD 13.200 millones que deberá enfrentar Kast a cuando arribe a La Moneda, indicando que esto se originó en “los ingresos esperados; da cuenta de que la mejor tarea que se puede poner a disposición es ver cómo hacemos que los grandes contribuyentes o las empresas que no están pagando su impuesto, en función de lo que se espera, que paguen”.

Ante esto, planteó que la propuesta del próximo Gobierno de rebajar los tributos a las grandes empresas tendrá que ser revisada.

“Entonces probablemente habría que estudiar si es necesario o no, al final, disminuir los impuestos a las grandes empresas o ver, reforzar la legislación para que las grandes empresas realmente paguen lo que el país requiere para poder seguir creciendo”, aseveró la ministra.

Junto con ello, Camila Vallejo dejó en claro que “este Gobierno va a dejar uno de los crecimientos de deuda más bajos de los últimos casi 20 años. Eso tiene un efecto concreto para el futuro gobierno que es positivo, que le estamos ahorrando alrededor de mil millones de dólares anuales en pago de intereses de deuda”.