El mensaje del ministro Muñoz tras sanción de EEUU: “Ningún proyecto puede amenazar nuestra soberanía”

Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones, confirmó que es uno de los tres funcionarios del Gobierno de Gabriel Boric que fueron sancionados por Estados Unidos con la revocación de su visa, luego que la Casa Blanca lo acusara de socavar “la seguridad regional”.

Esto, en el marco de los cuestionamientos de EEUU al proyecto de cable submarino de fibra óptica que unirá a Chile y China, a través de Valparaíso y Hong Kong.

Al respecto, el ministro Muñoz expresó que “he sido informado recientemente de que la visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente“.

“Durante estos cuatro años hemos trabajado intensamente desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por ir mejorando las condiciones de conectividad digital en Chile, entendiendo que es fundamental para la vida moderna”, puntualizó el secretario de Estado.

En esta línea, recordó que entre sus labores está “un acuerdo con la empresa Google por cofinanciar un cable submarino que va a ir desde la región de Valparaíso hasta Sidney, convirtiéndose en el primer cable submarino del Pacífico Sur”.

Juan Carlos Muñoz recalcó que Chile cuenta con una institucionalidad que analiza los proyectos en su mérito y sin discriminar su origen, apuntando que se basan en que “ningún tipo de proyecto de esta naturaleza puede amenazar nuestra soberanía o nuestra seguridad nacional”.

Sobre la controversia con Estados Unidos, Muñoz detalló que “en los últimos meses no ha habido un nuevo proyecto de esta naturaleza que haya contado con la aprobación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para avanzar en su proceso de aprobación”.

Para cerrar, el titular de Transportes reconoció que la sanción impuesta tiene costos familiares, ya que “fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestros estudios. Primero en California 4 años y medio, luego en Boston un año como parte de un año sabático, y por tanto esto duele más, especialmente, porque es un país al cual le tenemos mucho afecto, donde hemos sido tratados como familia con mucho cariño”.