Iván Moreira critica sanción de EE.UU. por cable submarino: “No se pueden condicionar las relaciones bilaterales”

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que las acciones del Gobierno de Gabriel Boric podrían “socavar la seguridad regional” y afectar al pueblo chileno, advirtiendo que su legado podría verse empañado por estas decisiones.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira (UDI), se refirió a la sanción de Estados Unidos contra altos funcionarios del Gobierno chileno, motivada por el proyecto de cable submarino entre Chile y China.

La iniciativa, denominada Chile-China Express, busca instalar un cable submarino que conecte Valparaíso con Hong Kong.

“Ahora que tenemos todos los antecedentes, podemos opinar con propiedad. Sin lugar a dudas, la relación con Estados Unidos hay que fortalecerla, pero no puede ser que una relación bilateral con un país se base en presiones y disuasión”, afirmó Moreira.

Entre los argumentos expuestos por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se indicó que “en su ocaso, el legado del Gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional, en última instancia, a expensas del pueblo chileno”.

Desde su perspectiva, el legislador gremialista enfatizó que “a mí me parece que una cosa es fortalecer la relación entre Chile y Estados Unidos, y otra muy distinta es que, por un proyecto de un cable submarino, se proceda a actos de presión y, al mismo tiempo, de disuasión, invocando un problema de seguridad nacional, cuando, a la luz de Chile, está dentro de las normas legales de nuestro país”.