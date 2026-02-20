Cancillería entrega nota de protesta a embajador de EEUU por sanciones a ministro Muñoz y otros funcionarios

El canciller Alberto van Klaveren informó que el Gobierno de Gabriel Boric se reunió con el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, a quien se le entregó una nota de protesta por la decisión de la Casa Blanca de sancionar al ministro Juan Carlos Muñoz y a otros dos funcionarios.

En un punto de prensa desde La Moneda, Van Klaveren indicó que “Estados Unidos ha anunciado medidas unilaterales a tres funcionarios del Gobierno de Chile”.

El ministro de Relaciones Exteriores cuestionó que “nosotros no fuimos informados previamente de esta decisión y por esa razón procedimos a convocar al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, para que nos explicara esta decisión”.

“También para expresarle nuestra molestia y sorpresa frente a esta medida que afecta a un destacado ministro de Estado como es Juan Carlos Muñoz, que fue notificado de esta situación de forma escrita”, indicó.

Van Klaveren dejó en claro que “nos parece una medida extraordinariamente injusta, y que como Gobierno y Estado no podríamos aceptar ni comprender”.

Futuro canciller evita pronunciarse a sanciones

Por su parte, el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna evitó referirse a las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump, apuntando a que es una materia que debe tratar La Moneda.

“Lo primero, reiterar lo obvio, quien lidera y es responsable de la política exterior de Chile es el presidente de la República, don Gabriel Boric, y su intermediario, el canciller Alberto van Klaveren, por lo que no nos corresponde comentar las declaraciones o decisiones que se tomen en esta materia antes del 11 de marzo”, declaró desde la OPE.

Pérez Mackenna sostuvo que “creemos que es necesario conocer absolutamente todos los antecedentes respecto de la decisión que ha informado el Departamento de Estado de Estados Unidos para poder analizar los fundamentos de esta medida y sus consecuencias para las personas afectadas por esa decisión”.