Donald Trump decreta arancel global de 10% y cuestiona decisión “profundamente decepcionante” de la Corte Suprema

El mandatario anunció que recurrirá a nuevas herramientas legales para mantener su política comercial y aseguró que los gravámenes podrían entrar en vigor en tres días.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que promulgará de inmediato un arancel global del 10% amparado en la Sección 122 de la ley comercial, luego de que la Corte Suprema invalidara los aranceles “recíprocos” y otras tarifas que él mismo había impuesto bajo poderes de emergencia.

La decisión del máximo tribunal, declaró “ilegales” dichos gravámenes. Desde la Casa Blanca, el mandatario afirmó: “El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenzo de ciertos miembros de la corte; me avergüenzo totalmente por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país”.

El presidente aseguró que recurrirá a nuevas herramientas legales para mantener su política comercial. “Se utilizarán otras alternativas para reemplazar las que el tribunal rechazó incorrectamente. Tenemos alternativas”, declaró ante la prensa. Añadió que estas vías fueron “aprobadas por la decisión” judicial y que podrían resultar incluso más efectivas.

“Ahora voy a tomar una dirección diferente, probablemente la que debería haber tomado al principio”, sostuvo, al tiempo que afirmó que las nuevas herramientas son “aún más contundentes que nuestra decisión original”.

El nuevo arancel global de Trump: las herramientas que buscará tras negativa de la Corte

Entre las opciones mencionadas por el presidente estadounidense figuran la Ley de Comercio de 1974 y la Ley de Expansión Comercial de 1962, aunque varias de estas disposiciones exigen investigaciones previas antes de aplicar aranceles, lo que podría dilatar su implementación.

Trump defendió su autoridad en materia comercial e insistió en que no necesita el aval del Congreso. “Tengo derecho a imponer aranceles y siempre lo he tenido”, zanjó.

La Sección 122 de la ley comercial —la que utilizará para este paquete de tarifas— permite elevar aranceles hasta un 15% por un período de 150 días. No obstante, aún no se ha precisado cómo se articulará esta nueva política en el largo plazo ni cómo se aplicarán los gravámenes, que según el mandatario podrían entrar en vigor en tres días y superar las tasas actuales.