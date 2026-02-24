Ministra de Medio Ambiente tilda de “peyorativo” hablar de permisología: “Gracias a los permisos no se caen los edificios en Chile”

Consultada sobre la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de rechazar el proyecto de Dominga, la titular de Medio Ambiente recalcando que “cuando tenemos un buen estudio de impacto ambiental esos proyectos avanzan”.

Maisa Rojas, saliente ministra de Medio Ambiente, se refirió a la polémica por el rol jugado por la “permisología” en el país, la cual es cuestionada por el mundo empresarial, ya que plantean que traba la inversión y el desarrollo de proyectos.

En entrevista con T13, la secretaria de Estado aseguró que el “término permisología es peyorativo”, dejando en claro que “gracias a los permisos en Chile no se caen los edificios, gracias a los permisos en Chile uno puede ir a un restaurant y comer y uno no se enferma. Uno puede tomar agua de la llave gracias a los permisos”.

Junto con ello, defendió el impulso a la inversión por parte de la administración de Gabriel Boric, detallando que “el SEA, especialmente el año 2025, muestra números récords aprobados de inversión y una cantidad muy importante de proyectos complejos, grandes que fueron evaluados en tiempos sumamente adecuados”.

En esta línea, Maisa Rojas planteó que el proyecto minero contaba con una serie de falencias que justificaban su rechazo, en tres ocasiones, por parte del Comité de Ministros del cual formó parte.

“La consecuencia del fallo de la Corte de Apelaciones, informado el sábado, es que deja en pie la decisión del Comité de Ministros de enero de 2025 que rechazó el proyecto”, cerró Rojas.