La disputa entre ministro Grau y Eduardo Frei por permisología e inversión: “No es cierto que crecimos tanto por 30 años”

El Chile Day de Londres estuvo marcado por las declaraciones de Nicolás Grau, ministro de Hacienda, en contra de lo expresado por el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien en su versión de Madrid, lanzó duros cuestionamientos a la permisología y las trabas a la inversión en Chile.

En España, Frei planteó que “hace pocos días se dijo que se iba a cobrar un impuesto del 1% sobre la inversión inicial, antes incluso de iniciar los papeles al Sistema de Evaluación Ambiental”, en proyectos de hidrógeno verde.

“La semana pasada, inversionistas de cuatro o cinco países, con inversiones relevantes, estaban en Chile y me llamaron y preguntaron, ¿esta señal es de recepción o de despedida de Chile?“, agregó el otrora mandatario, quien acusó que esto afectaría a proyectos por USD 15 mil millones.

En esta línea, Eduardo Frei apuntó principalmente contra la permisología, aseverando que “en Japón me preguntan qué es eso, porque es una palabra que no entienden, que se inventó en Chile. No está ni siquiera en el diccionario de la RAE (…) Esa palabra se inventó en Chile y hay que hacerla desaparecer. Señor ministro, hay que terminar con eso para poder avanzar”.

Ante esto, según consignó Diario Financiero, el ministro Grau respondió al emplazamiento del ex jefe de Estado, apuntando que el actual presente del país se explica por la sobreestimación del potencial de crecimiento.

“No es cierto que crecimos tanto por 30 años, sino solo por 20 y tantos. Y la diferencia es importante”, aseveró Grau, quien sostuvo que “por años pensamos que crecíamos más de lo que crecíamos en realidad”.

El titular de Hacienda puntualizó que “gastamos más porque pensábamos que el crecimiento potencial era mayor y que se iba a recuperar”, para sentenciar que “el problema fiscal comenzó al menos desde 2012”.