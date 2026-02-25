Eduardo Frei, el único ex presidente que irá al cambio de mando: Bachelet y Lagos se ausentarán de la ceremonia

A dos semanas de la asunción de José Antonio Kast como Presidente de la República, crece la expectación en torno a los asistentes a la ceremonia de cambio de mando que se realizará en el Congreso Nacional el próximo 11 de marzo. Bajo ese escenario, Eduardo Frei Ruiz Tagle será el único ex presidente que irá al cambio de mando en dicha fecha.

En tanto, los ex presidentes Michelle Bachelet y Ricardo Lagos presentaron sus excusas. De acuerdo a La Tercera, en el caso de Bachelet —quien ya se ha reunido con el presidente electo—, su ausencia se debería a que la ceremonia coincide con un viaje previamente programado a Nueva York. Allí participaría en la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), organizada por el Club de Madrid.

La instancia podría haber sido una instancia clave en el terreno internacional. En medio de la indefinición de Kast respecto de si respaldará o no su postulación a la Secretaría General de la ONU, la ex mandataria no podría asistir al acto que también marcará el término del gobierno de Gabriel Boric, que la respaldó abiertamente. No obstante, se trata de antecedentes preliminares que podrían variar.

El caso de Lagos para el cambio de mando y la presencia de Frei

Respecto a la ausencia de Lagos, fue confirmada por su entorno, se enmarca en el retiro de la vida pública que anunció en enero de 2024. El histórico dirigente del PPD ha tenido escasas apariciones desde entonces, principalmente en procesos eleccionarios, por lo que su inasistencia no sería sorpresiva para el equipo del mandatario electo.

En contraste, Frei Ruiz-Tagle ya tendría confirmada su presencia, decidido a mantener la tradición republicana. De hecho, ha mostrado acercamientos con el futuro mandatario, incluyendo una reunión en plena campaña que le valió ser suspendido de su militancia en la Democracia Cristiana, tienda política que respaldaba a Jeannette Jara.

Tras el triunfo de Kast en las elecciones mantuvieron otra cumbre, donde se manifestó dispuesto a colaborar con el próximo Gobierno e incluso lo acompañó en una reunión que sostuvo el fundador del Partido Republicano con el mandatario de Panamá. Así, su participación será la única de un ex presidente en la ceremonia.