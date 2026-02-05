Fue trasladada a Santiago: los detalles del paro cardiorrespiratorio que sufrió Marta Larraechea

La ex primera dama fue derivada a la capital en un helicóptero de Carabineros para continuar su tratamiento en un centro de mayor complejidad.

La ex primera dama Marta Larraechea, esposa del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue trasladada de urgencia a la Clínica Alemana de Santiago tras sufrir una grave complicación de salud mientras se encontraba en el balneario de Santo Domingo en la Región de Valparaíso.

Según antecedentes entregados por T13, Larraechea recibió una primera atención en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde permaneció intubada y con apoyo ventilatorio. Debido a la complejidad de su estado, posteriormente fue derivada a la capital en un helicóptero de Carabineros para continuar su tratamiento en un centro de mayor complejidad.

En tanto, e l traslado de la familia se realizó por vía terrestre. Hasta la clínica llegaron el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle y sus hijas Magdalena y Victoria Frei. Esta última señaló de manera extraoficial que el estado de salud de su madre era delicado.

Los detalles del paro cardiorrespiratorio que sufrió Marta Larraechea

En relación con la causa de la emergencia, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, indicó que el episodio podría haberse originado por la picadura de una abeja, lo que habría provocado una reacción anafiláctica de alta gravedad. No obstante, aclaró que no entregaría mayores detalles médicos y expresó su deseo de una pronta recuperación.

De acuerdo con los datos disponibles, Marta Larraechea se mantiene estable dentro de su condición y bajo atención médica especializada en la Clínica Alemana. Se espera que en las próximas horas se entregue nueva información sobre su evolución.