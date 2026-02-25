La férrea defensa del presidente Boric a Juan Carlos Muñoz ante crisis por cable: “El ministro no anda nada solo”

Las declaraciones del jefe de Estado se dan luego que se conociera que el titular de Transportes visó en un primer momento el proyecto de cable submarino que uniría a Hong Kong con Valparaíso, situación que revirtió 48 horas después.

El presidente Gabriel Boric realizó una férrea defensa a la labor desarrollada por el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, en medio de la polémica que lo involucra con el controvertido proyecto del cable submarino entre Chile y China.

En una actividad en la Región del Maule, el mandatario expresó su apoyo al secretario de Estado: “Acá quiero destacar el liderazgo de nuestro ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha recomendado en su trabajo. No solo en Santiago, sino como pueden ver ustedes aquí en Colin, a lo largo de todo Chile”.

“El ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros. Nosotros estamos con él. Y vamos a seguir trabajando por el bien de Chile y desde el espacio que nos toque de aquí en adelante, sin temor, con la frente en alto y con la certeza de que hemos trabajado para mejorar la calidad de vida y que nos ha ayudado a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, del pueblo de Chile”, dejó en claro Boric.

Las declaraciones del jefe de Estado se dan luego que se conociera que el titular de Transportes visó en un primer momento el proyecto de cable submarino que uniría a Hong Kong con Valparaíso, situación que revirtió 48 horas después.

Ante esta controversia, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, acusó que hay “no solo un problema comunicacional del actual gobierno, sino un tema de conducción de la política externa del país y de cómo se llevan adelante estos procesos de decisiones que son complejas”.

“También hay una falta de transparencia en un proceso de traspaso de mando donde deberían tener al menos la deferencia de comunicar cuando hay decisiones que son complejas y que van a afectar al próximo gobierno, y en este caso no se hizo”, agregó Alvarado.