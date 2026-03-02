“Depende de voluntad política”: Boric insiste y llama a la oposición a aprobar la Sala Cuna Universal

Pese a que al mandatario le gustaría que el Congreso despache la iniciativa esta semana, actualmente su tramitación está en la Comisión de Educación del Senado, la cual no tiene sesiones programadas esta semana.

El presidente Gabriel Boric dio inicio al Año Escolar 2026 desde Juan Fernández, oportunidad en la que hizo un nuevo llamado a las distintas fuerzas políticas, en especial a la oposición para que despachen del Congreso el proyecto de Sala Cuna Universal.

En su discurso, el mandatario sostuvo que “Hoy día, desde acá, de Juan Fernández, quiero hacer un llamado al Parlamento y, en particular, a la oposición, con mucho respeto. Tenemos la posibilidad de sacar Sala Cuna porque tenemos un acuerdo respecto a los aspectos técnicos“.

Sobre esto último recalcó que “innumerables personas de la comunidad civil, técnicos del sector de la oposición” lo han reconocido y que desde el Gobierno “hemos trabajado firmemente para poder aclarar todas las dudas”.

Por lo mismo, el presidente Boric espera que se apruebe “el proyecto de Sala Cuna esta semana para Chile. Se puede, depende de voluntad política. Esto no es un gallito entre oposición y gobierno, es por Chile, por las mujeres de Chile, por los niños de Chile“.

“Ojalá todos y todas tengamos la grandeza en el Parlamento de poder sacarlo adelante“, cerró.

Sala Cuna Universal en la Comisión de Educación del Senado

Pese a las intenciones del presidente Gabriel Boric, lo cierto es que actualmente el proyecto de Sala Cuna Universal se encuentra estancado en la Comisión de Educación del Senado.

Para este semana, que retomó el trabajo legislativo, la instancia no está citada, por lo que difícilmente podría ser despachada del Congreso en los próximos días.