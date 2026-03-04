El cable submarino fue “la guinda de la torta”: Sedini critica al Gobierno y asegura que Boric “intenta pasar gato por liebre”

La futura ministra vocera señaló que se han encontrado obstáculos diarios que dificultan la entrega de información de la próxima administración.

AGENCIA UNO.

La futura ministra vocera, Mara Sedini, se refirió este miércoles a la polémica surgida entre el presidente electo José Antonio Kast y el actual mandatario Gabriel Boric, que culminó con la suspensión de parte del proceso de traspaso de información, y lanzó una crítica al gobierno.

En entrevista con Radio Duna, Sedini señaló que “el tema del cable submarino es la guinda de la torta” y denunció que “llevamos mucho tiempo viendo cómo el Gobierno del Presidente Boric intenta pasar gato por liebre”, mencionando ejemplos como la ley de amarre, cargos en la Defensoría de la Niñez y nuevas contrataciones en el Ministerio de Defensa.

En ese contexto, la futura vocera explicó que la falta de información completa y confiable por parte del gobierno actual ha dificultado el traspaso de gestión. “Parte de un traspaso responsable es permitir que el Gobierno siguiente pueda traer a su gente que le va a apoyar el proyecto político que eligieron los chilenos. Cuando eso no se cumple y falta información, se entorpece el traspaso”, afirmó.

Sedini también advirtió sobre las implicancias internacionales del proyecto de cable submarino con China. “Ya cuando se cruza el límite de un Gobierno que viene con muchos problemas, el cable chino pasa a ser uno más grande, importante, y el Presidente Boric intenta prácticamente traspasar este bote que se está hundiendo al presidente electo. A nosotros eso nos parece inaceptable”, indicó.

Finalmente, la futura ministra aseguró que no existe una estrategia de sabotaje hacia el traspaso. “Acá hay un esfuerzo enorme por parte de nosotros y del presidente electo para poder generar un buen traspaso, de estar a disposición del gobierno para escuchar, ir a reuniones y que se haga un buen traspaso”, concluyó.