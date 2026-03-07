Kast regresa de Miami con una agenda de seguridad regional: vuelos de repatriación, lucha “anticartel” y cooperación con Trump

El presidente electo participó en la cumbre “Escudo de las Américas” y abordó la crisis migratoria venezolana, la coordinación contra el crimen organizado y una eventual asociación tecnológica con Estados Unidos. Su futuro canciller sumó el eje económico como parte de la estrategia de seguridad.

El presidente electo José Antonio Kast regresa de Miami con una agenda de seguridad cargada tras participar en la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por el gobierno de Donald Trump y que reunió a mandatarios y representantes de países afines al gobierno estadounidense.

La instancia marcó el primer gran ejercicio diplomático de Kast antes de asumir el poder el 11 de marzo.

Uno de los temas centrales que abordó fue la crisis migratoria venezolana. El presidente electo planteó la posibilidad de avanzar en mecanismos de retorno para los ciudadanos de ese país que se encuentran en situación irregular en Chile.

“Hay un cambio fundamental en la situación que hoy vive Venezuela que podría permitir abrir los cielos para vuelos de repatriación o corredores humanitarios terrestres o marítimos”, afirmó.

Kast recordó que en Chile residen más de un millón de migrantes venezolanos, parte de los cuales se encuentran sin regularizar su situación.

Al respecto fue categórico: “Lo que hemos señalado hasta el día de hoy es que quien esté de manera irregular en nuestro país tiene que salir, presentar sus antecedentes y postular para ver si lo vamos a recibir o no, pero entrando siempre por la puerta, no por la ventana”.

Lucha “anticartel” y cooperación con EE.UU.

En materia de seguridad, Kast señaló que Chile está dispuesto a colaborar con otros países dentro de los marcos legales y constitucionales vigentes, descartando comprometer la soberanía nacional.

Apuntó directamente a la infiltración de organizaciones criminales extranjeras como el principal foco de preocupación.

“Lo único que hemos visto en Chile es la intervención de agentes extranjeros vinculados a Venezuela asesinando personas. Ese es el foco: cómo evitamos que agentes extranjeros entren al país y cometan delitos”, sostuvo al ser inquirido por eventuales controversias por la soberanía nacional.

El futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, sumó al análisis la incorporar el desarrollo económico como parte de la estrategia contra el crimen organizado.

“El crimen organizado no solo es un problema policial. También se nutre de la pobreza, y la pobreza se combate con crecimiento económico”, afirmó.

En esa línea, Pérez Mackenna adelantó que parte de las gestiones realizadas en Miami apuntaron a establecer una cooperación con Estados Unidos en el ámbito tecnológico.

“Queremos lograr cooperación para instalar en Chile centros de producción de software y actividades sofisticadas que permitan formar capital humano y exportar ideas, patentes y servicios tecnológicos”, indicó.

Durante la cumbre, Kast sostuvo además reuniones bilaterales con los presidentes de Bolivia y Paraguay, en una agenda que combinó seguridad regional, migración y cooperación económica, y que anticipa el perfil de política exterior que buscará instalar su gobierno desde el primer día en La Moneda.