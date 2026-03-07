María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast

La líder opositora venezolana estará en Chile entre el 11 y 12 de marzo. Su visita incluye además participar en el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo.

La Nobel de la Paz y principal figura de la oposición venezolana, María Corina Machado, confirmó su asistencia a la ceremonia de cambio de mando entre el Presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, quien le cursó personalmente la invitación.

Según informó la Vocería Oficial venezolana, Machado permanecerá en Chile al menos entre el 11 y 12 de marzo.

Además de presenciar la transmisión del mando en el Congreso Nacional, la dirigente participará en el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo, actividad a la que fue convocada por la familia del expresidente y se desarrollará un día después de la asunción del republicano.

Una figura clave del momento político latinoamericano

Machado llega a Chile tras varios meses en que estuvo en la primera línea de la política internacional.

Fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por el Comité Noruego en reconocimiento a su lucha por los derechos democráticos en Venezuela, país convulsionado tras la operación militar del pasado 3 de enero cuando fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en una operación nocturna en Caracas.

Desde diciembre pasado, Machado salió de Venezuela para recibir el Nobel en Oslo y luego se trasladó a Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Donald Trump.

En la instancia, Machado —saltándose los protocolos— regaló su medalla que certificada el Nobel a Trump, luego de que el mandatario norteaméricano desestimara su liderazgo y pusiera en duda que es la persona correcta para hacerse cargo de la transición política de Venezuela.

Su presencia en el cambio de mando chileno se enmarca en la orientación ideológica del nuevo gobierno: Kast se suma al bloque de líderes latinoamericanos de derecha que han respaldado la causa opositora venezolana.

A la ceremonia también asistirán el presidente argentino Javier Milei, el brasileño Lula Da Silva, el ecuatoriano Daniel Noboa y el boliviano Rodrigo Paz, entre otros mandatarios de la región.