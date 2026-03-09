En qué consiste el proyecto “antiamarres” que impulsa Kaiser: facilita al futuro Gobierno a despedir funcionarios

El timonel del PNL detalló la iniciativa que busca permitir a la próxima administración despedir funcionarios públicos sin expresión de causa.

Previo al arribo del próximo Gobierno, el diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, anunció la presentación de un proyecto de ley que busca permitir a la nueva administración despedir funcionarios públicos sin expresión de causa durante los primeros meses de su gestión.

De acuerdo al parlamentario, la iniciativa apunta a facilitar herramientas al próximo gobierno para reducir la dotación del aparato estatal, en el marco del escenario fiscal que enfrenta el país.

“Vamos a presentar un proyecto de ley que esperamos que sea patrocinado por el próximo Gobierno, que le va a permitir despedir sin expresión de causa a personal del Estado durante los primeros seis meses de su gestión o durante los primeros seis meses a partir de la aprobación del proyecto“, comenzó diciendo Kaiser.

El proyecto sería ingresado al Congreso durante la última semana de marzo, el cual aún no ha sido discutido formalmente con otras fuerzas políticas. No obstante, el ex candidato presidencial afirmó que existe conciencia transversal sobre la situación fiscal del país.

Los argumentos del PNL y Johannes Kaiser para presentar proyecto “antiamarres”

“Partimos de la premisa de que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas que van a apoyar al Gobierno están conscientes de la situación fiscal y de la necesidad de hacer un reordenamiento administrativo del fisco”, expresó.

En este contexto, el diputado cuestionó el tamaño del aparato estatal, argumentando que su crecimiento en la última década ha generado presiones sobre las finanzas del Estado.

“Se ha hecho muy engorroso poder controlar el número de funcionarios públicos. El gobierno pasado contrató a mucha gente y no hay plata. Para la gente que no nos comprende, o sea que no comprende la dimensión del problema, hace 10, 12 años atrás en Chile habían 500 mil empleados públicos. Hoy día hay un millón y en promedio ganan entre 30% y 40% más que cargos equivalentes en el sector privado”, aseguró.

A lo que añadió: “Eso significa que evidentemente los partidos políticos han estado inflando el aparato estatal y eso no se soporta más, no tenemos plata para insumos médicos, estamos con un déficit fiscal espantoso y hay muchos cargos que están duplicados, triplicados, etcétera”.

“Así que queremos que la nueva administración tenga la posibilidad de hacer un recorte de personal importante que permita traspasar esas platas de personal a servicios para las personas”, cerró Johannes Kaiser.