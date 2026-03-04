Defensor de la Niñez desmiente a Mara Sedini por supuesto “amarre” de Boric: “Somos una institución autónoma del Estado”

Anuar Quesille dejó en claro que lo señalado por la futura vocera “no es correcto”, ya que la Defensoría de la Niñez “es independiente del gobierno de turno”.

AGENCIA UNO

Anuar Quesille, Defensor de la Niñez, salió al paso de las declaraciones de Mara Sedini, futura vocera de gobierno de José Antonio Kast, quien aseveró que la administración de Gabriel Boric “amarró” cargos en la institución.

Quesille apuntó a la entrevista dada por Mara Sedini a radio Duna, donde planteó que La Moneda quiso dejar una serie de “amarres” en organismos como la Defensoría de la Niñez y el Ministerio de Defensa.

Ante esto, el Defensor de la Niñez aclaró que “es imperioso aclarar a la opinión pública y a las autoridades que la Defensoría de la Niñez es una institución autónoma del Estado, independiente del gobierno de turno y cuya máxima autoridad es elegida por el Senado cada cinco años”.

“Actualmente, yo como Defensor de la Niñez me encuentro en medio de mi mandato, el cual finaliza recién a fines del año 2028”, puntualizó Anuar Quesille.

El titular de la Defensoría de la Niñez dejó en claro que “lo declarado por la futura ministra no es correcto y puede generar confusión en la ciudadanía respecto del carácter autónomo y el rol de de la institución que dirijo”.