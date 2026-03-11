De la auditoría general al combate a la inmigración irregular: los primeros decretos firmados por el presidente Kast

En su segundo decreto, Kast nombró al ex vicealmirante de la Armada, Alberto Soto, como comisionado para la Macrozona Norte.

El presidente José Antonio Kast firmó la noche de este miércoles los seis primeros decretos de su mandato, con el propósito de abordar de forma urgente algunos de los temas prioritarios de su gestión, entre ellos la inmigración ilegal y una auditoría general al gobierno de Boric.

El primer decreto que firmó el mandatario se refiere a una política nacional de cierre fronterizo, que contempla la delimitación geográfica del sector más vulnerable de la frontera con Bolivia.

Entre las medidas a implementar se cuenta el incremento de medios militares en sectores críticos de la Macrozona Norte, así como el mejoramiento de la vigilancia y de las comunicaciones.

El segundo decreto es el que nombró al ex vicealmirante de la Armada, Alberto Soto, como comisionado para la Macrozona Norte.

“Voy a solicitar poner toda la fuerza, toda la energía para sacar adelante nuestra Patria y enfrentar las situaciones que hoy día nos afectan”, dijo el mandatario, tras firmar el decreto, que también contó con las firmas de los ministros de Interior y Defensa, Claudio Alvarado y Fernando Barros, respectivamente.

“Le quiero agradecer su patriotismo, su amor por Chile, y le queremos encomendar una gran tarea”, le dijo el jefe de Estado al nuevo comisionado.

El tercero se relaciona con el mandato de una auditoría general destinada a iniciar la fiscalización íntegra al gobierno de Gabriel Boric.

Dijo que el propósito es que “todos tengan claro cuál es el estado de la nación. Hemos dispuesto un instructivo para que pueda proceder”, le manifestó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Los otros tres decretos firmados por el presidente Kast

El cuarto decreto se refiere a solucionar los atrasos en la tramitación de permisos, y otorgó un plazo máximo de 90 días corridos para la resolución de los recursos vencidos.

Le dio la tarea a la ministra Francisca Toledo que solucione “todas las reclamaciones que están pendientes en temas medioambientales”.

A continuación, les encargó a los ministros de Vivienda y Desarrollo Social, Iván Poduje y María Jesús Wulf, respectivamente, trabajar para enfrentar las situaciones surgidas a raíz de los incendios en Viña del Mar y la Región de Biobío.

En el sexto decreto firmado por Kast, en el que estuvo presente el comandante en jefe del Ejército, general Pedro Varela, el jefe de Estado le solicitó al uniformado “la colaboración activa en el aumento de funcionarios en la Macrozona Norte“.

“Le encomiendo también que nos colabore en la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal”, añadió.

“Contará con nuestro apoyo, nuestro respaldo y también la colaboración, a nivel regional, de todos los países que quieren combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la inmigración ilegal que afecta a nuestra nación”, precisó el mandatario.